Schwerpunkt des Vereinsjugendtages des SC Preußen Borghorst am 8. März war die Wahl eines Abteilungsleiters der Jugendabteilung. Die Trainer und Mitglieder des Jugendvorstandes wählten einstimmig den seit einem Jahr als kommissarisch fungierenden Abteilungsleiter Jan Röschenkämper zum offiziellen „Abteilungsleiter Jugend“.

Der Gewählte freute sich über das ihm entgegengebrachte Vertrauen und zeigte sich bei seinem Rückblick auf das zurückliegende Jahr zufrieden mit dem Erreichten. „Sportlich gesehen“, so Jan Röschenkämper, „war es eine erfolgreiche Zeit für die Jugendspieler des SCP und vor allem auch für die Mannschaften der Jugendspielgemeinschaften von der A- bis zur D-Jugend mit dem SV Wilmsberg .“

Drei Mannschaften erreichten das Halbfinale im Kreispokal, zwei Mannschaften wurden bei den Hallenkreismeisterschaften Vizemeister. Teilweise ist sogar der Aufstieg in die nächsthöhere Liga noch in greifbarer Nähe. Da zahlt sich die Kooperation mit dem SV Wilmsberg schon jetzt aus. In der kommenden Saison werden auch die E-Jugendteams als Jugendspielgemeinschaft mit dem SV Wilmsberg antreten.

Der Vorsitzende des SCP Karl-Heinz Brinkert nutzte den Jugendtag, um die Trainer und Spieler über die geplante Fusion mit dem SV Wilmsberg auf den neuesten Stand zu bringen. Alle sahen dies als große Chance für ein sportliches Weiterkommen.