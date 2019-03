Arminia gegen Sparta taktisch gefordert

Nun will Arminias Coach aus nachvollziehbaren Gründen nicht die Karten offenlegen. Doch zeigt er auf, dass das, was zuletzt beim Punktspiel in Warendorf noch die richtige Marschrichtung war, gegen Sparta nicht automatisch funktionieren muss. So ist davon auszugehen, dass Ahlers am Samstag eine defensiver ausgerichtete Formation an den Start bringen wird.

Wobei dem Trainer allerdings die Hände gebunden sind. Zwar stehen mit Torhüter Luca Lehmann und Linksaußen Thorben Steenweg zwei zuvor mehrere Wochen verletzte Akteure für ein Comeback parat. Dafür ist aber ungewiss, inwieweit Thomas Feldmann (privat verhindert) sowie die angeschlagenen Tom Noori, Timo Wiggenhorn, Alexander Wahlen, Johannes Büter und Gerrit Thiemann zur Verfügung stehen. Trotz dieser Unwägbarkeiten könnte Arminia – und darin liegt der Reiz dieses Spiels – den Aufstiegsambitionen der Münsteraner einen herben Dämpfer versetzen. Und das ist das erklärte Ziel.