Die vornehmliche Aufgabe eines Trainers besteht darin, seiner Mannschaft ein auf den Gegner zugeschnittenes Spielsystems zu verordnen. Im Handball ist es das A und O – egal, ob in der Bundes- oder in der Bezirksliga . Vor Arminias Heimspiel gegen die DJK Sparta Münster hat sich Ochtrups Trainer Heinz Ahlers seine Gedanken gemacht: „Wir dürfen nicht mit einer zu offensiven Deckung antreten, das würde schiefgehen, weil Sparta viele bewegliche und flexible Spieler in seinen Reihen hat.“

Nun will Arminias Coach aus nachvollziehbaren Gründen nicht die Karten offenlegen. Doch zeigt er auf, dass das, was zuletzt beim Punktspiel in Warendorf noch die richtige Marschrichtung war, gegen Sparta nicht automatisch funktionieren muss. So ist davon auszugehen, dass Ahlers am Samstag eine defensiver ausgerichtete Formation an den Start bringen wird.

Wobei dem Trainer allerdings die Hände gebunden sind. Zwar stehen mit Torhüter Luca Lehmann und Linksaußen Thorben Steenweg zwei zuvor mehrere Wochen verletzte Akteure für ein Comeback parat. Dafür ist aber ungewiss, inwieweit Thomas Feldmann (privat verhindert) sowie die angeschlagenen Tom Noori, Timo Wiggenhorn, Alexander Wahlen, Johannes Büter und Gerrit Thiemann zur Verfügung stehen. Trotz dieser Unwägbarkeiten könnte Arminia – und darin liegt der Reiz dieses Spiels – den Aufstiegsambitionen der Münsteraner einen herben Dämpfer versetzen. Und das ist das erklärte Ziel.