Wie es fast schon nicht anders zu erwarten war, fallen am Wochenende wieder zahlreiche Spiele aus. So verhindern das Wetter und die regennassen Plätze unter anderem die Austragung der Bezirksligapartien SC Altenrheine gegen SV Burgsteinfurt und Arminia Ibbenbüren gegen den SV Wilmsberg. Beide Spiele wurden am Samstag abgesagt. Gleiches gilt für die Derbys in der Kreisliga B zwischen dem FC Lau-Brechte und Westfalia Bilk sowie in der Frauen Bezirksliga zwischen der SpVgg Langenhorst/Welbergen und der SG Horstmar/Leer.