Eine wahrlich wundersame Wandlung seiner Mannschaft registrierte Markus Tasche , Trainer der Kreisliga-Handballer des SC Nordwalde , beim 29:25 (12:16)-Sieg bei der DJK GW Nottuln .

Allerdings war nicht absehbar, dass das Spiel noch in diese Richtung kippen könnte, nachdem sich die Nordwalder beim Stand von 11:16 kurz vor der Halbzeit einem Fünftore-Rückstand ausgesetzt sahen. „Es gab viele technische Fehler und unvorbereitete Angriffe“, benannte Tasche das Manko.

Immerhin erwies sich sein Team als lernfähig. Denn im zweiten Durchgang wurde vieles besser. „Da haben wir unsere Angriffe länger ausgespielt und insgesamt auch schlauer agiert“, attestierte der SCN-Coach seiner Mannschaft eine deutliche Leistungssteigerung.

Diese schlug sich dann auch rasch im Ergebnis nieder. Schon drei Minuten nach Wiederanpfiff sorgten Sven Hülskötter (2) und Peter Averbeck mit ihren Treffern dafür, dass der SCN wieder auf Tuchfühlung war. Averbeck erzielte in der 35. Minute den 17:17-Ausgleich, Lennard Spinola mit dem 21:20 in der 43. Minute die Nordwalder Führung.

Die Nottulner eroberten sich diese bis zum 47. Minute mit dem 24:22 zwar zurück. Doch es sollte für sie der letzte Torerfolg in diesem Spiel sein, denn fortan trafen nur noch die Nordwalder, was auch ein Verdienst von Torwart Tim Sewerin war, der sämtliche vier Siebenmeter der Gastgeber parierte. So fuhr der SCN am Ende noch einen komfortablem 29:24-Sieg ein.

Für den SC Nordwalde trafen: Hülskötter (3), Elshoff (6), Heitmann (2), Flothkötter (1), Grummel (1), Büchter (3/2), Averbeck (9), Spinola (4).