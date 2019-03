Gut vorbereitet sein ist alles. Das dachte sich Nelson Venancio , als er seinen FC Galaxy Steinfurt diese Woche zum Training gebeten hat. Er hat versucht, soweit es möglich ist, das kleine Spielfeld des nächsten Gegners Westfalia Bilk nachzustellen. „Wir werden sehen, ob es etwas gefruchtet hat. Die Siegchancen stehen bei 50:50“, sagt er.

Die Einheiten seien sehr intensiv und noch besser besucht gewesen. Verletzungssorgen haben die Galaktischen nach der einmonatigen Spielpause nicht und auch die Schichtarbeiter tummelten sich auf dem Platz. Der Kader ist soweit komplett. 19 Mann wird der Coach ins Westfalenstadion zitieren, um den Angriff auf Platz drei zu starten. Er erwartet ein offenes Spiel gegen eine defensiv starke Mannschaft. „Das ist ein bisschen ein Duell zwischen zwei Mannschaften, die ‚the best of the rest‘ sind“, so Venancio.