SVB bleibt weiter auf Kurs

Der SV Burgsteinfurt bleibt dank eines 3:1 (0:0)-Erfolges im Heimspiel gegen Emsdetten 05 weiter auf Kurs Richtung Landesliga . „Es war ein verdienter Sieg“, sagte Burgsteinfurts Trainer Christoph Klein-Reesink nach der Partie, „wir hatten ein Chancenplus von 7:1.“ In puncto Aggressivität sah er seine Mannschaft klar vorne, auch wenn er sich gewünscht hätte, dass die Begegnung „fußballerisch über mehr Stationen“ geführt worden wäre.

In der Tat, eine spielerische Augenweide war die Partie nicht unbedingt. Da war die Thematik „Wer wird neuer Trainer bei Nullfünf?“ teilweise interessanter. Neben Siggi Wolters, der sich am Spielfeldrand angeregt mit Emsdettens Sportlichem Leiter Bodo Gadomski unterhielt, war auch Hans-Dieter Jürgens am Platz und schaute sich das Geschehen an. Beide, sowohl Wolters als auch Jürgens, waren in früheren Zeiten bereits als Trainer in Emsdetten tätig.

Was sie von 05 sahen, war eher als mau zu bezeichnen. Emsdetten war bemüht, brachte aber in Durchgang eins nur eine einzige Torchance durch Janes Böggemann zustande. Die wurde von Marcel Brameier jedoch glänzend pariert (32.). Auf der anderen Seite schepperte zwei Mal das Aluminium, als Alex Hollermann und Lucas Bahlmann nach Ecken nur knapp verfehlten (10., 14.).

Zählbares fiel schließlich nach dem Seitenwechsel, und das sogar früh. Als Lars Kormann aus vollem Lauf aufs Tor zustürmte und vom Emsdettener Abwehrblock um Velican, Meyer und Bruns umringt zu Fall kam, zeigte der Schiedsrichter auf den Elfmeterpunkt. Alle drei Spieler beteuerten ihre Unschuld – was Alex Hollermann ziemlich egal war. 1:0, sauber versenkt. Kurze Zeit später hätte Bahlmann auf 2:0 erhöhen können, wurde jedoch von 05-Keeper Robert Mikulic daran gehindert (53.).

Es sollte noch ein wenig dauern, dann durfte der rechte Mittelfeldspieler des SVB trotzdem jubeln. Zunächst hatte wieder Mikulic die Finger an der Kugel, doch bei der nachfolgenden Kormann-Ecke reagierte Bahlmann im 16er-Getümmel am schnellsten und donnerte den Ball zum 2:0 ins Netz. Den Schlusspunkt unter die Begegnung setzte der im Mittelfeld stark spielende Sam Anyanwu in der 85. Minute mit einem Heber über Mikulic. Der hatte zwar noch die Hand am Ball, konnte aber nicht verhindern, dass dieser sich in seinen Kasten senkte. Der Elfmeter in der Nachspielzeit, verursacht von Bahlmann, der Fabio da Costa Pereira im Sechzehner geschubst haben soll, und zum 1:3 verwandelt von Jannis Meyer (90+1), war letztlich nur ein Schönheitsfehler auf der Weste des SVB. Berechtigt? „Ist doch müßig. Wichtig ist, dass wir weiter auf Platz eins stehen“, so Klein-Reesinks Kommentar

SVB: Brameier - Brake (46. Bode), Brüggemeyer, Moor (90. Hauptmeier), Hintelmann - Schmerling, Anyanwu - Bahlmann, Artmann (72. Greiwe), Kormann - Hollermann.

Tore: 1:0 Hollermann (48., FE), 2:0 Bahlmann (78.), 3:0 Anyanwu (85.), 1:3 Meyer (FE, 90+1).