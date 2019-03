Preußen Borghorst bleibt weiter ungeschlagen in der Kreisliga A, und langsam wird der Boden, auf dem das „Pflänzchen Klassenerhalt“ gedeiht, immer fester. Zwar mussten sich die Adlerträger im Gastspiel bei Borussia Emsdetten II mit einem 0:0-Remis begnügen. „Aber das war ein Punktgewinn, auf dem wir aufbauen können“, lautete das Fazit von Florian Gerke .

Der SCP-Trainer sagte das, weil auch in Emsdetten die starke Abwehr ein Garant für den Teilerfolg war. Immerhin war es das dritte Spiel in Folge, in dem die Borghorster ohne Gegentreffer blieben.

Dabei hätten sie in der ersten Halbzeit dafür sorgen können, dass auch ein „Dreier“ heraussprang. Zunächst war es Tom Rausch , der mit seinem Distanzschuss in Borussias Keeper Kevin Brock seinen Meister fand. Wenig später kam Thomas Grabowski nach Hereingabe von Rausch im Angriffszentrum an den Ball, doch seine Direktabnahme entschärfte erneut Brock. Und schließlich war es der aufgerückte Innenverteidiger Nico Matic, der die Kugel freistehend über das gegnerische Tor köpfte. Keine Frage – zur Pause wäre eine Borghorster Führung nicht nur möglich, sondern auch verdient gewesen. So ging es mit 0:0 in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel wendete sich aber das Blatt. Denn nun kamen die Emsdettener besser ins Spiel und verzeichneten ihrerseits zwei gute Tormöglichkeiten. Beim ersten Mal strich der Ball nach einem Kopfball knapp über die Torstange, und später hatte der SCP Glück, dass eine Borusse in aussichtsreicher Position den Ball nicht richtig traf. „Am Ende war es ein leistungsgerechtes Ergebnis. Für uns war es ein Punkt für die Moral“, sagte Gerke. – Pr. Borghorst: Kock – Wierling (58. Reiß), Matic, Brake, Weiermann – Mader – Rausch (61. Mallaamine), Baumann (74. Berning), Berghaus, Eilers – Grabowski.