Jetzt ist der SV Burgsteinfurt Herr im Haus

An Beifall mangelte es nicht, nachdem die Leiter der Fußball-, Badminton- und Breitensportabteilung des SV Burgsteinfurt während der Jahreshauptversammlung am Freitagabend ihre Berichte vorgelegt hatten. Der größte Applaus indes brandete auf, als Finanzchef Manfred Hoge in seiner Bilanzanalyse den Status Quo des Vereins mit dem Satz auf den Punkt brachte: „Ich darf die frohe Kunde verbreiten, dass der SV Burgsteinfurt seit dem 1. März 2019 schuldenfrei ist.“

Diese Aussage bezog sich auf jenen Posten, der den Verein in den vergangenen Jahren kontinuierlich belastet hatte: das Vereinsheim „SVB-Treff“. Für die Übernahme hatte der SVB im Dezember 2005 ein Darlehen über 125 000 Euro aufgenommen. Die Tilgung dieses Kredits war ein konstanter Faktor auf der Sollseite des Vereinskontos. Mit der Zahlung der letzten Rate sind die Verbindlichkeiten abgetragen. Seit dem 1. März ist der SVB – im wahrsten Sinn des Wortes – Herr im eigenen Haus.

Die Zahlen, die Hoge darüber hinaus den rund 80 Anwesenden präsentierte, waren solide. „Wir haben im vergangenen Jahr weniger ausgegeben als das, was im Haushalt eingeplant war“, lautete Hoges Quintessenz, bevor er detailliert Einblick über die getätigten Ein- und Ausgaben gab. Demnach waren im Etat für 2018 Einnahmen von 284 000 Euro und Ausgaben von 270 000 Euro kalkuliert. Unter Abzug der Darlehenstilgung für das Vereinsheim wären 2000 Euro in der Kasse geblieben. Tatsächlich betrug der Kassenbestand am 31. Dezember 2018 12 534,92 Euro. Dieser Mehrgewinn resultiert aus der Differenz von Einnahmen (272 589 Euro) gegenüber Ausgaben von 247 912 Euro, wobei von der Gesamtsumme „Haben“ (24 677 Euro) noch die Darlehenstilgungen (11 545 Euro) und die abzuführende Mehrwertsteuer (596 Euro) abzuziehen sind. Der Haushaltsplan für 2019 sieht keine wesentlichen Veränderungen vor.

Vor allem einer wird sich über dieses konsistente Zahlenwerk gefreut haben: Gerhard Wernink. Er wurde am Freitag einstimmig zum neuen Geschäftsführer gewählt. Er tritt die Nachfolge von Georg Schwering an, der nach über zehnjähriger Vorstandsarbeit kürzertreten wird (Vorsitzender Jörg Hülsey: „Das ist ein herber Verlust.“).

Werninks – und nicht nur dessen – Hauptanliegen wird sein, die Mitgliederzahl wieder zu steigern. Denn damit sieht es nicht ganz so rosig aus, wie Hülsey mitteilte. Es gebe ein „stetiges Bergab“, was sich in der Zahl von 140 Abmeldungen dokumentiere, dem 78 Neuanmeldungen gegenüberstünden. Stärkste Fraktion im Verein sei die Fußballabteilung mit 359 Mitgliedern. Insgesamt verzeichne der SVB rund 900 Mitglieder, so Hülsey.

Fakten schufen die Vereinsvertreter, indem sie das Vorstandsteam in – durchweg einstimmig erfolgten – Wahlen komplettierten. Hülseys zweiter Stellvertreter an der Vereinsspitze bleibt Hendrik Telgmann, der als vorrangig anzugehende Projekte die dringende Renovierung des Kunstrasenplatzes und die Verbesserung der Lautsprecheranlage nannte. Weitere neu- beziehungsweise wiedergewählte Vorstandsmitglieder sind Martin Teigeler (stellvertretender Geschäftsführer), Peter Ganske (stellvertretende Ressortleiter Finanzen), Axel Otten (Beirat Festausschuss), Bernd Hoffmann und Rolf Wirt (Kassenprüfer).

► Neu im Team ist Thorsten Engel, der künftig als Sportlicher Leiter Fußball fungiert und Bernhard Lefert unterstützt, der bislang als stellvertretender Vorsitzender diesen Job miterledigt hat.