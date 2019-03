2:1 – Wilmsberg, wie es scheppert und kracht

Lange Zeit schienen die Tore im Wilmsberger Waldstadion wie vernagelt, doch in den letzten fünf Minuten klingelte es doch noch; mit dem Ergebnis, dass der SV Wilmsberg – hochverdient – mit 2:1 (0:0) gegen BW Aasee gewann und damit seine Chance wahrte, weiter um den Titel in der Fußball-Bezirksliga mitzuspielen. Matchwinner war Diogo Maia Rego , der nach seiner Einwechslung in der 57. Minute beide Wilmsberger Treffer erzielte.

Schon in der ersten Halbzeit schepperte und krachte es mächtig auf dem Piggen-Platz. In erster Linie waren es die Gastgeber, die die Tore zu beiden Seiten auf ihre Standfestigkeit überprüften. Zunächst knallte Alex Hesener die Kugel an den Pfosten. Dann gab es eine weitere Riesenchance für Hesener, und als Marcel Thoms im Nachsetzen diesmal die obere Torstange traf, blieb der Kasten nach wie vor fest in seiner Verankerung. Keine Frage – die Piggen hätten schon nach 25 Minuten 2:0 führen müssen, aber sie brachten den Ball nicht im Netz unter.

In der 27. Minute wäre der längst überfällige Führungstreffer Pflicht gewesen. Nach einem Foul an Alexander Wehrmann im Strafraum gab es Foulelfmeter für den SVW. Hesener trat an; diesmal zielte er nicht auf das Aluminium, sondern schoss die Kugel am Kasten vorbei. Es blieb beim 0:0 – schmeichelhaft für die Blau-Weißen, die in Halbzeit eins kein Bein an den Boden kriegten. Schließlich hatte Hesener in der 40. Minute die nächste dicke Möglichkeit auf dem Fuß, als er alleine vor dem BW-Gehäuse auftauchte, jedoch an Keeper Valentin Schulz scheiterte.

„Ich habe ich meiner Mannschaft gesagt, dass eine Spitzenmannschaft Spiele auch mal nach hinten heraus gewinnt“, verriet SVW-Trainer Christof Brüggemann hinterher ein Detail seiner Ansprache während der Halbzeitpause. Zwar wackelten die Piggen nach dem Seitenwechsel einige Male in der Abwehr, weil Aasee nun etwas mutiger agierte. Es offenbarte sich jedoch, dass die Mannschaft nach wie vor an sich glaubte und weiter nach vorne spielte.

Mit der Einwechslung von Diogo Maia Rego kehrte dann aber das Spielglück zurück. Zunächst scheiterte der wuselige Angreifer in der 77. Minute – wie sollte es anders sein an diesem Tag – am Pfosten. Doch in der 85. Minute war er nach Flanke von Wehrmann zur Stelle, als er 14 Meter vor dem Tor zum erlösenden 1:0 einnetzte. Vier Minuten später traf er nach mustergültiger Vorarbeit von Wehrmann und Niclas Ochse aus kurzer Distanz zum umjubelten 2:0.

Die Chose war damit aber noch nicht durch. Denn in der Nachspielzeit verkürzte der eingewechselte Christian Hülsmeier zunächst auf 1:2. Und am Ende konnten sich die Piggen sogar bei ihrem Schlussmann Lukas Schröder bedanken, dass nicht noch der Ausgleich fiel. „Hauptsache, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht“, resümierte Brüggemann erleichtert. – SV Wilmsberg: Schröder – Fischer (62. Eisfeldt), Dobbe, N. Thoms, Hermeling – Colalongo (25. Markfort), Ochse – Groll, M. Thoms (57. Maia Rego), Wehrmann – Hesener. – Tore: 1:0 Maia Rego (85.), 2:0 Maia Rego (89.), 2:1 Hülsmeier (90.+1).