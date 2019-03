Der TuS Altenberge ist zurück in der Erfolgsspur. Dank eines verdienten 2:0 (2:0)-Erfolges beim VfL Senden festigten die Altenberger als Tabellenfünfter den Platz in der erweiterten Spitzengruppe der Fußball-Landesliga. „Heute haben wir uns für eine engagierte Leistung belohnt“, freute sich Trainer Florian Reckels mit seiner Mannschaft.

Schon nach einigen Minuten setzte der TuS die erste Duftmarke. Kai Sandmann , der in vorderster Front den angeschlagenen Patrick Teriete vertrat, kam aus kurzer Distanz zum Schuss. Der Ball landete jedoch über der Torstange, weil er im letzten Augenblick noch von einem Sendener attackiert wurde.

Der Lohn für den mutigen Auftritt ließ aber nur bis zur 26. Minute auf sich warten. Jannick Roters hatte Malte Greshake in Szene gesetzt, der die Kugel mit Augenmaß zu Christian Hölker weiterleitete, der zum verdienten 1:0 vollendete. Der TuS erspielte sich weitere Chancen und war die dominierende Mannschaft. Das 2:0 in der 37. Minute war die logische Folge dieses Spielverlaufs. Jakob Schlatt war gelegt worden. Den Freistoß verwandelte Sandmann präzise und sicher zum 2:0. Das war zugleich auch der Halbzeitstand.

Nach dem Seitenwechsel wachten die Sendener auf und belagerten nun vehement das TuS-Gehäuse. Der Anschlusstreffer lag einige Male in der Luft, „doch mit Glück und Marc Wenning-Künne im Tor“, so Reckels hinterher, überstanden die Altenberger diese Sendener Sturm- und Drangphase schadlos. In der Tat hatte Wenning-Künne daran maßgeblichen Anteil. In einer ganz starken Szene blieb er in einer Eins-gegen-eins-Situation gegen Sendens Top-Angreifer Rabah Abed Sieger, sodass es beim 2:0 blieb.

„Nach der 75. Minute bekamen wir besseren Zugriff auf das Spiel“, erläuterte Reckels, der mit Simon Gerdes und Asdren Haliti sogar zwei A-Junioren Spielpraxis vermittelte. Am Ende brachte der TuS den Sieg sicher nach Hause.

TuS Altenberge: Wenning-Künne – Wiechert, Lütke Lengerich, Köhler, Wilpsbäumer – Chr. Hölker (87. Haliti), Schlatt (70. Gausling), Gerstung, Roters, Greshake – Sandmann (74. Gerdes). – Tore: 1:0 Chr. Hölker (26.), 2:0 Sandmann (37.).