Die Fußballinnen des TuS Altenberge rudern weiter in Richtung Landesliga . Auch der Tabellenzehnte Rot-Weiß Alverskirchen konnte die Mannschaft von Trainer Jürgen Albrecht dabei nicht stoppen und unterlag mit 3:8 (1:1).

Der Sieg war jedoch eine schwere Geburt, denn „in der ersten Halbzeit haben wir Glück gehabt. Wir sind mit der Spielweise von Alverskirchen nicht zurecht gekommen. Nur lange Bälle und beinahe Manndeckung“, versuchte Albrecht den knappen Spielstand zur Pause zu erklären.

Zwar hatte Shanice Lüttecke mit einer schönen Einzelleistung die Führung erzielt (16.), doch die Gastgeber glichen schnell aus (24.). „Alverskirchen hätte sogar führen können“, war Albrecht froh, dass die ersten 45 Minuten glimpflich vorüber gegangen waren.

Nach dem Wechsel fand der TuS besser in die Partie und markierte von der 51. bis 61. Minute fünf Treffer. Sharleen Lüttecke nach Zuspiel von Kristina Hopp (51.), Pauline Schengber per Solo (53.), zwei Mal Shanice Lüttecke (56. und 59.) und schließlich Tina Moggia schraubten den Spielstand auf 6:1 für den TuS hoch. Damit war der Sieg in der Tasche, doch Shanice Lüttecke setzte mit dem 7:1 noch eins drauf (63.).

Im Gefühl des sicheren Sieges wurden die Altenbergerinnen ein wenig schludrig, sodass Alverskirchen auf 3:7 verkürzte (69. 81.). Kristina Hopp stellte mit dem 8:3 den alten Abstand wieder her (89.).