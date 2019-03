„Eigentlich ist die Reserve von Wacker Mecklenbeck nicht unsere Kragenweite. Aber diesmal ist unser Spiel gut angelaufen, und fast aus jeder Offensivaktion ist ein Tor entstanden.“ Am Ende durften sich Holger Sokol und seine Frauen der Spielvereinigung Langenhorst-Welbergen über ein 7:1 (4:0) freuen, das die Mannschaft auf Tabellenplatz sieben beförderte (25 Punkte). Heute Abend müssen die Langenhorsterinnen allerdings schon wieder aufs Feld. Um 19.30 Uhr kommt der Tabellenvierte SG Horstmar/Leer nach Langenhorst.

Klara Koers erzielte die frühe Führung (3.), die Corinna Rüschoff nach Zuspiel von Koers ausbaute (18.). Damit nicht genug markierte Alina Röhe mit einem Solo zügig das 3:0 (23.). „Mecklenbeck hatte zwar mehr Spielanteile als wir, aber kaum Torchancen. Das war eine geschlossen gute Mannschaftsleistung von uns“, freute sich Sokol über den starken Auftritt seiner Damen in Durchgang eins, den Rüschoff mit dem 4:0 vervollständigte (32.).

Nach der Pause drehten die Langenhorsterinnen weiter auf, und Linn Asbrock erzielte nach Zuspiel von Rüschoff in der 56. Minute das 5:0. Mecklenbeck war konsterniert und wusste sich nur noch mit Distanzschüssen zu helfen. Spielerisch ging nicht mehr viel zusammen, allerdings trafen die Gastgeberinnen bei ihren Versuchen ein ums andere Mal das Aluminium.

Den einzigen Treffern, den die Wacker-Spielerinnen in dieser Partie zustande brachten, donnerten sie dabei auch noch ins eigene Tor. Das 0:6 in der 72. Minute war ein Eigentor von Annika Theobald. Nach Freistoß von Röhe erzielte Koers nach einem Abpraller noch das 7:0. „Leider konnten wir den einzigen Gegentreffer von Kathrin Pels nicht mehr verhindern“, hätte Sokol lieber zu Null gespielt. „Trotzdem, wir sind rundum glücklich. So ein Sieg war nie zu erwarten“, freute sich Holger Sokol.