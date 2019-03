Nacar sieht sich in der Pflicht

„In Metelen aufzuhören war keine Entscheidung gegen Matellia , sondern eine für meinen beruflichen Werdegang. Ich bin jetzt in einem Alter, wo ich meinen Fokus eindeutig auf meinen Beruf lege“, bekräftigt Nacar. Der (Noch-)Trainer des heimischen A-Ligisten ist bei einem Speditions- und Logistik-Unternehmen in der Nahverkehrsleitung tätig. Da der Neuenkirchener unlängst in eine leitende Funktion befördert wurde, sieht er sich künftig nicht mehr in der Lage, einer Trainertätigkeit nachgehen zu können. „Mein Beruf ist mein tägliches Brot. Deshalb musste ich neue Prioritäten setzen.“

Da er aber mit knapp 30 die Fußballstiefel noch nicht an den Nagel hängen will, lag es für ihn nahe, das an jenem Ort sportlich tätig zu werden, wo er auch beruflich angesiedelt ist: in Schüttdorf beim dortigen Landesligisten FC 09. „Fußball ist meine große Leidenschaft. Ganz aufhören möchte ich deshalb noch nicht“, verkündet er. Und da er nur zwei Minuten benötigt, um beim Training zu sein, hält sich der zeitliche Aufwand für ihn in Grenzen.

Geht es um Fußball, dann beschäftigt sich Nacar in diesen Wochen zu allererst mit dem FC Metallia. Und da sieht er für sich und für seinen Nachfolger Thomas Dauwe einen ganz klaren Auftrag, den es zu erfüllen gilt. „Ich möchte nicht derjenige sein, der einen Scherbenhaufen hinterlässt. Mir ist hier vom Verein großes Vertrauen entgegengebracht worden, das möchte ich gerne zurückgeben.“

Was er damit meint und wie das am besten gelingen kann, liegt auf der Hand. Als Tabellen-15. befindet sich Matellia im dicksten Abstiegsschlamassel. Wäre heute Schluss, gingen die Metelener durchs Loch. Doch so weit will es Nacar nicht kommen lassen. Neun Spiele bleiben dem Club noch, um das Abstiegsgespenst aus dem Metelener Stadion zu verjagen.

Matellia ist auf gutem Wege, das zu bewerkstelligen. Aus den fünf in diesem Jahr absolvierten Spielen holte der FC immerhin acht Punkte. Das sind fast schon so viele wie in den 16 Spielen des ersten Halbjahres, in denen Matellia auf überschaubare elf Zähler gekommen war.

Am vergangenen Sonntag gewannen die Metelener das Abstiegsduell bei Schlusslicht Grün-Weiß Rheine mit 4:1. Schon in drei Tagen folgt der nächste Kracher mit dem Heimspiel gegen den Skiclub Nordwest Rheine, ehe es eine Woche später gegen die ebenfalls abstiegsbedrohte Reserve von Emsdetten 05 geht. „Wir haben noch nichts erreicht und deshalb keinen Grund, uns zurückzulehnen“, lautet Nacars Ansage. Bekanntermaßen steigen der Tabellenletzte und -vorletzte ab. Dabei bliebe es, sollte sich eine Etage höher Germania Horstmar retten. Doch auf derlei Spekulationen will sich Nacar nicht einlassen: „Wir wollen wenigstens drei Mannschaften hinter uns lassen. Dann wären wir auf der sicheren Seite.“