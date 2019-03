Jetzt geht es beim RV Altenberge auch über ganz große Hindernisse

Am Wochenende startet der ZRFV Altenberge in eine neue Turniersaison. Wenn ab Freitag die Startglocken ertönen, werden einige Neuerungen im Programmablauf in die Erprobung gehen. Zum einen verzichtet der Altenberger Reitverein erstmals auf ein zweites Turnierwochenende, welches sich in den letzten Jahren direkt an die Saisoneröffnung angeschlossen hatte.

„Das Dressurturnier haben wir in diesem Jahr erstmals zugunsten eines Springturniers mit breiterem Prüfungsangebot ausgesetzt“, sagt Silke Dertwinkel-Harbich . Die Vereinsvorsitzende erklärt weiter, dass der Wunsch nach dieser Programmumstellung im Rahmen der letzten Generalversammlung von den Vereinsmitgliedern begrüßt wurde und somit nun in die Tat umgesetzt wird.

Für den Ablauf des Hallenspringturniers bedeutet dies, dass bereits am Freitag begonnen wird und es somit drei Wettkampftage geben wird. Das Prüfungsangebot wurde in den vergangenen Monaten überarbeitet und an die neue Situation angepasst. Besonders stolz ist der Verein darauf, dass man in diesem Jahr erstmals ein Springen der Klasse S anbieten kann. „Der Gedanke, ein S-Springen auszutragen, war schon längere Zeit in unseren Köpfen. Da wir hier auf unserer Anlage sehr gute Bedingungen bieten können, haben viele Reiter nur auf diese Entscheidung gewartet. Dass sich nun Sponsoren gefunden haben, die uns helfen, ein solches Springen auszutragen, ist super!“ freut sich auch der zweite Vorsitzende Uli Dües über die Entwicklung.

Den Auftakt zum Turnierwochenende machen, trotz aller Neuerungen, wie immer die Nachwuchspferde. In unterschiedlichen Springpferdeprüfungen der Klassen A bis M sammeln vier- bis sechsjährige Pferde erste Turniererfahrungen.

Der Samstag beginnt mit Springprüfungen der Klassen A und L, bevor ab 14.30 Uhr eine nicht ganz alltägliche Prüfung auf dem Programm steht. In einem Mannschaftsspringen gehen drei Reiter eines Teams in unterschiedlichen Schwierigkeitsklassen an den Start. Ein schönes Konzept, welches sowohl den Mannschaftsgeist fördert, aber auch Reiter unterschiedlicher Leistungsstände unter einen Hut bringt.

Direkt im Anschluss bildet das M-Springen den Abschluss des zweiten Turniertages. Über 130 Starterpaare haben sich angekündigt, vom denen einige die Chance nutzen, sich selbst und ihre Pferde auf das S-Springen am Sonntag vorzubereiten. Am Sonntagmittag haben die Oldies im Sattel ihren Auftritt. In der ersten Wertungsprüfung des Sparkassen-Oldie-Cups, einem Stilspringwettbewerb mit Siegerrunde, geht es bereits um wichtige Qualifikationspunkte. Ab 13 Uhr werden die Hindernisse deutlich erhöht, denn es steht das M**-Springen auf dem Programm, bevor es im Anschluss richtig spannend wird. Ab 15.30 Uhr beginnt mit dem S-Springen der Höhepunkt des Wochenendes. 47 Starterpaare werden zunächst im Normalparcours versuchen, strafpunktfrei zu bleiben, um so das Ticket für das entscheidende Stechen zu sichern. Sollte dies mehreren Reitern gelingen, steht ihnen ein Ritt gegen die Uhr bevor.

Aus Altenberger Sicht wird es besonders spannend, wenn mit Kevin Dües, Vera Schilling, sowie Grit und Lars Schulze-Wierling die eigenen Reiter in den Parcours einreiten. Die Konkurrenz ist groß. Allein der RV Laer hat mit Stephan und Alexander Gerdener sowie Jan Berning gleich drei heiße Eisen im Feuer. Aber auch Thomas Holz (Greven), Toni Haßmann (Lienen) oder Gerrit Nieberg (Wolbeck) sind für schnelle, fehlerfreie Runden bekannt.

► Zeitplan und Ergebnislisten: www.rv-altenberge.de und www.turnierorg.de