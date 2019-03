Der Vorstand blickte auf ein gelungenes Jahr 2018 zurück. Das Turnier ist zufriedenstellend verlaufen. Es wurden zwei neue Hindernisse durch Sponsoren finanziert. Die Mitglieder und Eltern haben durch ihren Einsatz zum Gelingen des Turniers beigetragen. Hier bedankte sich die Erste Vorsitzende Carola Baumscheiper bei allen Helfern.

Eine weitere Veranstaltung, die der Reitverein Borghorst organisiert hatte, war eine Herbstausfahrt, an dem Kutschen und Reiter teilnahmen.

Besonders erfreulich ist, dass die Ställe vollständig belegt sind und der Schulbetrieb mit knapp 80 Reitern sehr gut ausgelastet ist.

Beim Tagesordnungspunkt Ehrungen wurden Ina Trutenau und Franz-Josef Gönner für ihre 25-jährige Mitgliedschaft geehrt.

Auch in diesem Jahr wurden drei Wanderpokale an die erfolgreichsten Turnierreiter verliehen. Bei den Senioren wurde der Pokal an Nicole Kemper überreicht. Emily Rabing wurde als erfolgreichste Reiterin der Jugendlichen ausgezeichnet . Lisanne Steinigeweg wurde erneut bei den Reitern auf Ponys geehrt.

Der Kassenbericht wurde von Evelyn Stöppler vorgetragen. Durch den ausgebuchten Schulbetrieb und geringe Ausgaben wurde das Geschäftsjahr mit einem Plus abgeschlossen. Die Kassenprüfer Christoph Bödding und Frank Göcke bescheinigten eine einwandfreie Buchführung.

Im Vorstand gab es ebenfalls Veränderungen, denn Sabrina Menningen stand nicht mehr als zweite Vorsitzende zur Verfügung. Die Versammlung wählte Karin Janning zu ihrer Nachfolgerin. Geschäftsführerin Evelyn Stöppler wurde einstimmig wiedergewählt. Carolin Fehmer und Georg Leusbrock schieden auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand aus. Somit stand die Wahl von vier Beisitzern an. In ihrem Amt wurden Jessica Kleymann, Klaus Middelhoff bestätigt. Johanna Baumscheiper und Kristin Hagedorn komplettieren nun den Vorstand.

Am 7. April findet erstmals ein Reitertag an der Reithalle statt. Weitere Infos sind auf der Homepage des Reitvereins einzusehen.