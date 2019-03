Karateka des TuS Laer waren sehr gut vorbereitet

Insgesamt zehn Prüflinge stellten sich dem Prüferteam um Großmeister Rolf Harder mit Thomas Böking und Stefan Isfording. Drei Prüflinge, Louisa-Magdalena Böking, Maik Blömer und Shahruh Nuriddinov, wurden bereits zum 1. Kyu Braungurt geprüft. Der überwiegende Teil legte die Prüfung zum 5. Kyu Gelbgurt ab und stammt aus der „Dienstagsgruppe“ der Fachschaft. Die Sportler hatten sich sehr gut auf diesen Tag vorbereitet und überzeugten mit durchweg hervorragenden Leistungen.

Das All-Style Karate Training findet offiziell seit Ende der Sommerferien 2018 immer dienstags abends in der Turnhalle am Hofkamp in Laer statt. Leiter der Gruppe ist Stefan Isfording. Sein Angebot richtet sich besonders an Frauen, die Selbstverteidigung erlernen wollen und Spaß an sportlichen Kampf und Bewegung haben.

Im All-Style Karate gibt es im Gegensatz zum traditionellen Taekwon-Do mit seinen zehn Schülergraden nur sechs. Es ist längst nicht so lernintensiv, doch trotzdem sportlich und konditionell fordernd. Besonders ehrgeizige Sportler können innerhalb von nur drei Jahren den schwarzen Gurt in dieser Disziplin erreichen. Die dazu notwendigen Prüfungen werden in der Fachschaft von qualifizierten Prüfern für den Weltverband der Martial Arts Association (MAA-I) abgenommen.