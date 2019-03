Der TuS Recke gehörte in der Hinrunde zu den vier stärksten Teams der Liga und holte 31 Punkte aus 16 Spielen. Aber seit Partie Nummer 17 scheint der Wurm drin: sechs Spiele, zwei Siege, zwei Unentschieden, zwei Niederlagen. Fünf Punkte gab es für Marc Wiethölter und seine Truppe aus den letzten fünf Spielen, zuletzt zwei Mal ein Remis gegen Lengerich (2:2) und Emsdetten 05 (1:1).

„Stimmt schon, aber im Hinspiel, beim 1:0, war Recke der stärkste Gegner, den wir bislang zu Hause hatten. Keine Ahnung, was bei denen los ist. Man hat ja immer mal solche Schwächephasen, hatten wir ja auch. Ich hoffe nur, dass sie sich nicht direkt gegen uns am Sonntag erholen werden“, will Burgsteinfurts Trainer Christoph Klein-Reesink seine Siegesserie fortsetzen.

Das dies nur mit fußballerisch besseren Mitteln gehen kann als gegen Emsdetten 05, dürfte Klein-Reesink klar sein. „Das hätten wir sorgfältiger spielen können. Aber immerhin haben wir nur eine Torchance des Gegners zugelassen“, stand die Deckung laut Trainer bestens.

Personell kann Klein-Reesink in Recke dieselbe Mannschaft aufbieten wie gegen Nullfünf; lediglich der Einsatz von Kapitän Thomas Artmann steht wegen leichter Probleme im Knie auf der Kippe. Des Weiteren fehlen Jens Hauptmeier (berufliche Gründe) und Max Feldhues (Studienaufenthalt in China.