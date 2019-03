Altenberge -

Der preußische König Friedrich Wilhelm I. hätte seine helle Freude an dieser Mannschaft gehabt, die am Sonntag im Altenberger Sportpark „Großer Berg“ aufkreuzt. Gespickt mit „langen Kerls“, die mit einem Gardemaß von 1,90 Meter oder mehr aufwarten, will die SG Borken auch den TuS in Angst und Schrecken versetzen.