Am Sonntag gegen Skiclub Nordwest Rheine, dann kommt die „Zweite“ von Emsdetten 05, und eine Woche später wartet Preußen Borghorst – es geht Schlag auf Schlag für Matellia Metelen. Jedes der neun noch ausstehenden Punktspiele in der Kreisliga A hat Endspielcharakter. Deshalb denken die abstiegsbedrohten Metelener auch nur von Spiel zu Spiel. Nächster Gegner ist Aufsteiger Skiclub Rheine. „Ein Sieg ist Pflicht“, redet Matellias Trainer Bertino Nacar Klartext.

Allein diese Aussage lässt erahnen, wie schmal der Grat ist, auf dem die Matellia zurzeit wandelt. Es könnte ein großer Sonntag für sie werden; nämlich dann, wenn die erhofften drei Punkte eingefahren werden. Und sollte Westfalia Leer mitspielen und im Punktspiel bei der Reserve von Emsdetten 05 etwas holen, dann würden die Metelener an 05 II und den Skiclub tabellarisch vorbeiziehen.

Wenn es aber dumm läuft, könnte sich die ganze Chose auch ins Gegenteil umkehren. Das weiß auch Nacar: „Wenn wir gegen Skiclub Rheine nicht gewinnen, dann wird es brutal schwer. Dann war unser Auswärtssieg bei Grün-Weiß Rheine nichts wert.“ Noch habe seine Mannschaft nichts erreicht. Es gebe keine Veranlassung, sich zurückzulehnen.

Freilich hat der Coach keinerlei Veranlassung, an der Einstellung seiner Mannschaft zu zweifeln. Denn die sendet Woche für Woche deutliche Signale, dass sie gewillt ist, die Klasse zu halten. Immer acht Punkte holte sie aus den ersten fünf Spielen des neuen Jahres; sieben davon auf des Gegners Platz. Nun ist es an der Zeit, dass auch zu Hause der Knoten platzt und endlich wieder ein Dreier eingefahren wird.

Beim Blick auf die Heimbilanz wird deutlich, weshalb der heimische Vertreter so arg in die Bredouille geraten ist. Erst einen Sieg haben die Metelener im heimischen Stadion im Laufe dieser Saison geholt, und der liegt immerhin schon mehr als ein halbes Jahr zurück. Es war am 23. September, als Grün-Weiß Rheine mit 4:1 aus dem Stadion geschossen wurde. Höchste Zeit also, dass sich das Blatt wendet. „Ich will keine Superlativen raushauen – aber gegen den Skiclub stehen wir vor einem Schicksalsspiel“, sagt Nacar. Details, mit welchem Personal er es angehen will, verrät er nicht. Auch das gehört wohl zum Vorgeplänkel solch einer Partie.