Piggen gehen sang- und klanglos unter

Die Trikots waren mit der Vereinsbezeichnung „ SV Wilmsberg “ beflockt, doch am Sonntagmittag erwiesen sich die Jerseys insofern als Mogelpackung, weil nicht das drinsteckte, was außen aufgedruckt war. Sang- und klanglos willigten die Piggen bei der U 23 des 1. FC Gievenbeck in eine 1:3 (0:2)-Niederlage ein, und am Ende waren die Wilmsberger sogar noch gut bedient mit dem Ergebnis, das durchaus höher hätte ausfallen können.

Restlos bedient war auch Trainer Christof Brüggemann , der hinterher von einem „blutleeren Auftritt“ seiner Mannschaft sprach. „Wenn man ohne Zweikampfverhalten in ein Spiel geht, dann braucht man sich hinterher nicht darüber zu wundern, wenn solch ein Ergebnis dabei herauskommt. Die Niederlage ist mehr als verdient“, sagte der Coach. Es war in der Tat die vielleicht schwächste Leistung, die die Wilmsberger unter Brüggemanns Ägide abgeliefert hatten. Das einzig Positive an diesem tristen Nachmittag war, dass auch sämtliche Konkurrenten der Spitzengruppe Federn gelassen hatten, sodass sich tabellarisch nichts verändert hat. Allerdings bleibt auch festzuhalten, dass es sich angesichts solch einer schwachen Leistung verbietet, nach oben zu gucken.

Dabei sah es anfangs durchaus so aus, als könnte der SVW etwas holen auf dem Kunstrasenplatz des Gievenbecker Sportparks. Die erste Chance hatte Alex Hesener, wenig später scheiterte Daniel Groll mit einem Kopfball. Die Offensivaktionen verpufften jedoch nach gut einer Viertelstunde. Die jungen Gievenbecker bekamen das Spiel immer besser in den Griff und gingen in der 25. Minute in Führung. Stefan Bischoff hatte die Kugel in den Wilmsberger Strafraum geflankt, Jonas Niesing lenkte die Kugel mit der Fußspitze zum 1:0 in die Maschen. Wenig später hatte Jan Markfort Pech, als er mit einem Kopfball den möglichen Ausgleich verpasste. Doch wenig später war nach einem Eckstoß erneut Niesing zur Stelle und erhöhte auf 2:0.

Nach dem Seitenwechsel vermisste man in einer endlos erscheinenden zweiten Halbzeit jegliches Aufbäumen der Wilmsberger. Nach einem Konter traf Luca Marco de Angelis in der 59. Minute schließlich zum 3:0. In der Nachspielzeit versenkte Diogo Maia Rego einen Foulelfmeter zum 1:3-Endstand. „Mund abputzen und wieder aufstehen“, lautete Brüggemanns Fazit. Dem war nichts mehr hinzuzufügen, denn es kann eigentlich nur besser werden.

SV Wilmsberg: Schröder – Hermeling, Markfort, N. Thoms, Schemann – Ochse (65. M. Thoms), Bredeck (46. Eisfeldt), Groll, Wehrmann – Maia Rego, Hesener (73. Greshake).

Tore: 1:0 Niesing (25.), 2:0 Niesing (30.), 3:0 de Angelis (59.), 3:1 Maia Rego (90.+2/Foulelfmeter)