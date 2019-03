Das war nichts, SV Burgsteinfurt . Nach der 1:3 (0:1)-Niederlage sprach Trainer Christoph Klein-Reesink von einem „gebrauchten Tag“. In der Tat lässt sich beim Blick auf die Tabelle rasch erkennen, welch eine Chance die Stemmerter liegengelassen haben angesichts der Niederlagen der weiteren Titelaspiranten.

„Es ist das eingetreten, wovor ich immer warne: In dieser Liga kann jeder jeden schlagen“, sah sich Klein-Reesink hinterher in seiner Einschätzung bestätigt. Das i-Tüpfelchen dieses verkorksten Auftritt war die Rote Karte, die sich Lucas Bahlmann kurz vor dem Abpfiff eingehandelt hatte, nachdem er im Anschluss an das 1:3 durch Sam Anjanwu einige Worte losgelassen hatte, die der Schiedsrichter offensichtlich gar nicht so nett empfunden hatte.

Was den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften ausmachte, war die Effizienz. „Recke hat in beiden Halbzeiten jeweils zwei Mal aufs Tor geschossen und bei drei Mal getroffen. Wir hatten qualitativ die besseren Möglichkeiten, waren aber im Abschluss zu fahrlässig“, räumte der Coach ein.

Das 1:0 fiel in der 33. Minute nach dem Einwurf, als ein Recker den Ball zu Marvin Strotmann weiterleitete und zum 1:0 einnetzte. Wenig später hatte Thomas Artmann zwei glasklare Chancen. Beim ersten Mal traf der SVB-Kapitän nur das Außennetz, beim zweiten Mal blieb Reckes Keeper Jens Klemusch in einer Eins-gegen-eins-Situation Sieger.

Dennoch schien sich das Blatt in der 42. Minute zugunsten der Stemmerter zu wenden, nachdem Reckes Kai Brönstrup nach überhartem Einsteigen gegen Lars Kormann Rot gesehen hatte.

Der Spitzenreiter vermochte den numerischen Vorteil jedoch nicht zu nutzen. Ganz im Gegenteil: In der 69. Minute stimmte nach einem Eckstoß die Zuordnung in der Abwehr nicht, sodass Tim Eßlage am zweiten Pfosten stehend das 2:0 anbringen konnte. Das 3:0 in der 73. Minute erzielte Max Stermann per Foulelfmeter. Zuvor soll Max Moor einen Recker im Strafraum gehalten haben.

Der SV Burgsteinfurt bemühte sich um Resultatsverbesserung und schaffte durch Anjanwu (85.) noch das 1:3. Für einen Sieg kam die Elf jedoch nicht mehr infrage. – SV Burgsteinfurt: Brameier – Hintelmann, Moor, Brüggemeyer, Bode – Schmerling, Anjanwu – Kormann, Artmann, Bahlmann – Hollermann. – Tore: 1:0 Strotmann (33.), 2:0 Eßlage (69.), 3:0 Stermann (73./Foulelfmeter), 3:1 Anjanwu (85.). – Bes. Vorkommnisse: Rote Karte für Brönstrup (Recke/42.) und Bahlmann (Burgsteinfurt/85.).