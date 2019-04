Paukenschlag mit doppelten Knalleffekt: Sechs Tore beim 6:0-Sieg gegen die SG Horstmar/Leer am Dienstag und am Sonntag erneut sechs Treffer beim 6:4 (1:2)-Erfolg gegen DJK RW Alverskirchen – die Bezirksliga-Fußballerinnen der SpVg Langenhorst/Welbergen haben es in der vergangenen Woche mächtig krachen lassen.

In der Partie gegen Alverskirchen benötigte das Team von Trainer Holger Sokol allerdings einen „Hallo-Wach-Effekt“ in Form zweier früher Gegentreffer in der sechsten und siebten Minute. In der 23. Minute markierte Julia Geisler zwar das 1:2. Doch ein erneuter Doppelschlag in der Anfangsphase führte zum 1:4, und nach 50 Minuten hatte der Spielvereinigung wohl kaum noch jemand die Wende zugetraut.

Die folgte aber anschließend. So richtig in Fahrt kamen die Langenhorsterinnen erst nach dem Rückstand. Da aber gab es kein Halten mehr, denn mit zunehmender Dauer erreichte die Tormaschine Betriebstemperatur. Zwischen der 57. und 68. Minute erzielte die Spielvereinigung in einem furiosen Zwischenspurt vier Treffer, für die Klara Koers (57./61./68.) und Geisler (67.) verantwortlich zeichneten, sodass aus dem 1:4-Rückstand eine 5:4-Führung wurde. Als Mareen Lenfert in der 90. Minute das 6:4 anbrachte, war Langenhorsts Sieg in trockenen Tüchern und die Aufholjagd gekrönt.

Dank der maximalen Ausbeute von sechs Punkten und einer Flut von zwölf Treffern dürfte der Klassenerhalt definitiv in trockenen Tüchern sein. Bei der SpVg. können die Planungen für eine weitere Saison in der Fußball-Bezirksliga beginnen.