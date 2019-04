Showdown für die erste Volleyball-Damenmannschaft des SC Arminia Ochtrup: Am Samstag (6. April) findet das mit Spannung erwartete Spitzenspiel zwischen dem Tabellenersten Ochtrup und -zweitem TSC Gievenbeck III statt. Es ist das letzte Spiel der Saison, der Sieger steigt direkt in die Bezirksliga auf, der Verlierer geht in die Relegation.

Die bisherige Saison lief super, Arminia hat nur ein Spiel knapp mit 2:3 gegen Teuto Riesenbeck II verloren. Beim Volleyball gibt es bei einem 3:0 und einem 3:1 drei Punkte für den Sieger. Bei einem 3:2 gibt es für den Sieger zwei Punkte für den Sieger, aber auch einen Punkte für den Verlierer.

Um am Samstag nichts anbrennen zu lassen, wollen die Arminen unbedingt gewinnen. Spielführerin Marie Meyer und Trainer Matthias Telker sind sich sicher, dieses auch in die Tat umzusetzen, da die Mannschaft wie in der ganzen Saison hoch motiviert ist.

► Das Spiel findet um 12 Uhr an der Dieckmannstraße 131 (Mosaikschule) in 48161 Münster statt.