Andre Rodine wollte es am vergangenen Spieltag gar nicht erst glauben: „Da legst du mit 3:0 gegen Greven einen Sieg vor, guckst am Sonntag auf die Tabelle und fängst fast an zu weinen.“ Sämtliche Gegner, die gemeinsam mit dem TuS Germania um den Klassenerhalt kämpfen, gewinnen ihre Spiele. Und das nicht gegen irgendwen, sondern gegen Mannschaften aus dem oberen Drittel.

Das kann am Sonntag in Laggenbeck nicht passieren, denn diese Partie ist ein reines Kellerduell. Cheruskia, Elfter mit 28 Punkten, trifft auf Horstmar mit 27 Zählern.

„Wir sind uns der Bedeutung durchaus bewusst. Aber bei der aktuellen Tabellenkonstellation ist es eh wurscht, gegen wen wir spielen. Wir müssen punkten“, will Rodine den TuS Germania nicht mit einem Abstieg verlassen.

Blöd nur, dass mit Jan Carvalho (verletzt) und Tim Hellenkamp (privat verhindert) zwei zentrale Spieler nicht mitwirken können. „Steffen Exner oder Sebastian Wehrmann könnten die zentrale Position einnehmen“, hat sich der Coach bereits eine Alternative überlegt, denn er möchte, wie beim 3:0 im Hinspiel, den Dreier für sich behalten.

Daher sollte Rodine seinen Leuten die Rückennummern der beiden Laggenbecker Felix Stehr und Daniel Hintze an die Hand geben. „Die Namen sind bekannt und schon auf meinem Zettel“, weiß der Horstmarer Trainer, dass Stehr mit elf Toren und Hintze mit neun die effektivsten Angreifer des Gegners sind.