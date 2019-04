Preußen Borghorst hat sich mit einem 3:1 (2:0)-Sieg im Kellerduell beim Skiclub Rheine auf Platz zehn hochgearbeitet und kann in Ruhe Geburtstag feiern. Nicht den des Vereins, sondern von Torschütze und Geburtstagskind Tobias Mader , der mit seinem Führungstreffer in Vertretung für Goalgetter Thomas Grabowski den Sieg in Rheine einleitete.

„Unterm Strich geht der Erfolg in Ordnung, vor allem weil wir nach dem Ausgleich nicht mehr viel von Rheine zugelassen haben. Wir hätten unsere Konter allerdings besser ausspielen können“, freute sich Trainer Michael Straube über den Dreier.

Nach einer Ecke, die zunächst abgewehrt wurde und dann postwendend zu Mader gab, jubelten die Preußen in der 28. Minute zum ersten Mal.

Tor Nummer zwei ging auf das Konto von Jonas Baumann , der in Vertretung für Grabowski in der Spitze spielte. Baumann sah in der 37. Minute, dass Rheines Keeper zu weit vor seinem Kasten stand und überwand ihn mit einem Heber aus 35 Metern.

Nach dem Wechsel und einem Foul von Dennis Brake an Ricardo Vaz Gomez erzielte der Gefoulte per Elfer den Anschlusstreffer (52.). „Wir wussten, dass Rheine schon drei Mal Spiele gedreht hatte“, war der SCP laut Straube darauf eingestellt. Kein Zittern auf der Bank, denn Julian Eilers machte mit dem 3:1 nach Flanke von Sven Berghaus alles klar (61.).

SCP: Kock - Weiermann, Schulze Brock, Brake, Wierling - Mader, Krumme - Eilers, Berghaus, Mallaamine - Baumann.

Tore: 0:1 Mader (28.), 0:2 Baumann (37.), 1:2 Vaz Gomez (FE, 52.), 1:3 Eilers (61.).