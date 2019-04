Trotz einer ziemlich dürftigen Vorstellung hat es der TV Borghorst zwei Spieltage vor Ende der aktuellen Saison geschafft. Ab kommender Spielzeit kämpft die Mannschaft von Trainer Jörg Kriens in der Bezirksliga Münsterland um Punkte. Am Samstagabend gab der nun aktuelle Meister gegen VfL Eintracht Mettingen beim 18:18 (10:10)-Unentschieden in der Buchenberghalle den ersten Punkt nach 20 Saisonspielen ab. Doch der Punktgewinn machte den Aufstieg perfekt.

Nicht nur der TV Borghorst jubelte nach der Schlusssirene, auch Eintracht Mettingen. Denn der Gast sicherte sich durch das Remis den Klassenerhalt in der Kreisliga. „Meine Mannschaft kommt sehr gut mit dem Rückraum des TVB klar. So wenig Tore wie gegen uns haben die in dieser Saison noch nie geworfen“, freute sich Mettingens Trainer Michael Hütt riesig über das Unentschieden, bezeichnete den TVB aber als verdienten Meister und Aufsteiger. „Ich bin fix und fertig. Das war hart erkämpft. Ich hatte es befürchtet, dass es so eng wird“, war Jörg Kriens am Ende froh über den Punktverlust.

Beiden Mannschaften merkte man an, dass viel auf dem Spiel stand. Sowohl der TVB und auch Mettingen agierten nervös und produzierten viele Fehler. Als Borghorst ab der 11. bis zur 15. Spielminute von 4:4 auf 8:4 davon zog, schien der Knoten beim Favoriten geplatzt zu sein. Doch Fehlanzeige. Ab der 20. Spielminute (10:6) traf der Spitzenreiter das Tor nicht mehr. Mettingen glich bis zur Pause zum 10:10 aus.

Die Gäste kamen nach dem Seitenwechsel viel besser in die Partie und führten 13:10. (34.). Nach einer Viertelstunde glich der TVB aus (15:15) und lag 17:15 (50.) vorne. Aber irgendwie war an diesem Abend beim Tabellenführer der Wurm drin. Die Beine waren schwer und bei den Torwürfen fehlte die Präzision. Nach dem 18:18-Ausgleich der Eintracht waren noch dreieinhalb Minuten zu spielen. Doch beide Teams versuchten jetzt, nur noch Gegentore zu verhindern und so wenig vorentscheidende Ballverluste wie möglich zu produzieren. So blieb es dann auch bei der verdienten Punkteteilung. Jörg Kriens hatte wohl während der Partie seine Mannschaft zu laut nach vorne gepeitscht und sagte nach der Schlusssirene mit dünner Stimme: „Wir sind bisher immer glatt durchgekommen. Irgendwann wird es halt schwierig. Mit der Favoritenrolle sind einige Spieler wohl nicht zurande gekommen. Aber egal. Jetzt wird erst einmal gefeiert.“

Tore für TVB: Kleine-Berkenbusch (6), Huge (4/1), Lütke Lanfer (3/1), Frie (2), Linnenbaum, Rathmann und Wenner (je 1)