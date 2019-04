Die Luft wird dünner für Nottulns A-Junioren

Die Platzherren erwischten einen vielversprechenden Start, vergaben jedoch durch Jan Ahrens in der zehnten sowie 15. Minute zwei gute Möglichkeiten. 180 Sekunden später gingen die Gäste durch einen Treffer von Bjarne Götte in Führung. Doch die Grün-Weißen schlugen zurück: Nach einer halben Stunde war Ben Rahlenbeck im Anschluss an eine Flanke von Ahrens sowie einem Zuspiel des wiedergenesenen Justus Dreier zum 1:1 erfolgreich.

Unmittelbar nach dem Wiederanpfiff sorgte ein Nottulner Fehlpass dafür, dass Tarik Aksogan für die erneute Führung der Ostwestfalen sorgte. Die Kemmerling-Schützlinge gaben sich nicht auf und waren bemüht, erneut auszugleichen. Die größte Möglichkeit dazu besaß Jan Ahrens, der allerdings nach 63 Minuten einen Foulelfmeter verschoss. „Das war der Knackpunkt“, so Nottulns Coach. Nur 120 Sekunden später sorgte erneut Aksogan für den K.o.-Schlag. Milan Volmer traf in der 68. Minute zum 1:4-Endstand. „Wir müssen jetzt die Köpfe frei bekommen“, sagte Patrick Kemmerling. Erst am 5. Mai geht es für die Grün-Weißen mit dem Heimspiel gegen den Delbrücker SC weiter.