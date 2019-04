Am Wochenende waren die Reiter des RV Nordwalde beim Reitturnier in Lengerich am Start. Hier schlug wieder mal die Mannschaft des RFV in der Dressurprüfung Klasse A siegreich zu. Die Mannschaft wurde vorgestellt von Anika Hülsmann und setzte sich zusammen aus Mona Rohmann auf Smile for Harry H.U., Ann Christin Droege auf Fiorissimo, Jürgen Rohmann auf Coronell und Greta Rohmann auf Shakira.

In der Einzelwertung konnten sich alle platzieren. Mona Rohmann siegte mit einer Wertnote von 8,2, an die zweite Stelle setzte sich Greta Rohmann mit einer 8,1, und der fünfte Platz ging an Ann Christin Droege.

Das Paar Mona Rohmann und Smile for Harry H.U. holte in einer weiteren Dressurprüfung Klasse A den ersten Platz. Und ein drittes Mal nahm Mona Rohmann die goldene Schleife in Empfang, diesmal in einer Stilspringprüfung Klasse A mit ihrem Springpferd Ladano.

Greta Rohmann platzierte sich mit Shakira in zwei weiteren Prüfungen: einen dritten in deiner Dressurprüfung Klasse A und einen zweiten in einer Dressurprüfung Klasse A**.

Nina Pommerenke freute sich über Rang zwei in einer Dressurreiterprüfung Klasse A mit ihrem neuen Pferd Vinja Shining Star. Die Nachwuchsreiterin Mia Kamphues war in Borghorst dabei. Hier siegte sie mit Koedijk’s Harald in einem Springreiterwettbewerb. Mit dem Dressurpony Lilli erritt sie in einem Reiterwettbewerb den zweiten Platz.