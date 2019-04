Am vorletzten Spieltag der Verbandsklasse Münsterland sicherten sich die Königsspringer Nordwalde durch einen 4,5:3,5-Erfolg gegen Nienberge vorzeitig den Aufstieg in die Verbandsliga. Damit erfolgte vor der Schlussrunde bereits die Krönung einer erfolgreichen zweiten Saisonhälfte mit drei Siegen hintereinander.

Der Meisterschaftskampf gegen die favorisierten Gastgeber war der erwartet schwere Gang. Matthias Sandmann am Spitzenbrett remisierte in einer ausgeglichenen Partie recht frühzeitig. Rudolf Steens bekam im Mittelspiel durch einen Bauerngewinn Übergewicht und setzte im Endspiel konsequent nach. Nach der drohenden Umwandlung eines Bauern in eine Dame gab sein Gegner auf.

Ludger Holstegge hatte in einem Leichtfigurenendspiel leichte Vorteile, die letztendlich nicht zum Gewinn ausreichten, sodass ein Remis vereinbart wurde. Hansjürgen Keller verlor durch ein taktisches gegnerisches Manöver einen Bauern und stand für den Rest der Partie unter starkem Druck. Alle Gewinnversuche des Nienbergers wurden aber abgeblockt, sodass die Partie mit einem Remis endete.

Bernd Lerke hatte in seiner Partie vielversprechende Möglichkeiten, um in Vorteil zu kommen. Der Vormarsch der gegnerischen Mittelbauern wurde ihm aber zum Verhängnis, sodass er in eine Niederlage einwilligen musste. Günter Sandmann als kurzfristig eingesprungener Ergänzungsspieler schlug sich hervorragend und erzielte in ausgeglichener Stellung ein Remis.

Manfred Kasubke erreichte mit zunehmender Spieldauer ein Übergewicht im Zentrum und seine „Bauernwalze“ war schließlich nicht mehr aufzuhalten. Den Mannschaftssieg sicherte endgültig Jens-Uwe Mense durch sein Remis. Angesichts der drohenden Niederlage seiner Mannschaft versuchte der Nienberger im Schlussspurt noch alles, aber die sichere Verteidigungsstellung des Nordwalders war nicht mehr zu knacken.