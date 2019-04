Bei der Mitgliederversammlung des TC Borghorst gab der Erste Vorsitzende Manfred Kröger einen kurzen Bericht zur Vorstandstätigkeit im vergangenen Jahr. Auf der Tagesordnung standen neben den Berichten des Kassierers Rainer Sestendrup und des Sportwartes Alfred Fischer auch Neuwahlen des Vorstandes. Die Kassenprüfer bestätigten eine einwandfreie Kassenführung, und der Vorstand wurde einstimmig entlastet. Michael Gerhold gab einen Überblick über die auch für Sportvereine geltende neue Datenschutzverordnung.

Bei den Neuwahlen des Vorstandes wurden der Erste Vorsitzende Kröger, Kassierer Sestendrup und Sportwart Fischer in ihren Ämtern bestätigt. Neu gewählt wurden Michael Gerhold als zweiter Vorsitzender und als Schriftführerin Sandra Petersen. Neue Kassenprüfer sind Dieter Bock und Jürgen Petersen.

Die Arbeitseinsätze zur Eröffnung der Außenanlagen finden am 26. April ab 15 Uhr und am 27. April ab 10 Uhr statt. Die Damenmannschaft wird am 30. Mai einen Tennistag für Jedermann organisieren. Hier wird der neue Grill, den die Damen vom Erlös des Weihnachtsmarktes an den Verein gespendet hatten, erstmalig zum Einsatz kommen.

Auch in 2019 bietet der Verein wieder kostenloses Schnuppertraining für alle Altersgruppen an. Termine können mit dem Sportwart oder direkt auf der Anlage vereinbart werden.