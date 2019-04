Unter den Organisatoren herrschte Einigkeit: „Das war wieder eine gelungene Radsportveranstaltung und eine hervorragende Werbung für die Sportstadt Steinfurt.“

Die stabile Wetterlage sorgte für eine gute Beteiligung an der Radtouristikfahrt des RSV Friedenau Steinfurt. Nachdem sich an der Anmeldung in der Sporthalle der Technischen Schulen am Morgen lange Schlangen gebildet hatten, gaben um 9.30 Uhr der Vorsitzende Ludger Mester und Breitensportwart Udo Heinze den Startschuss zur Rundfahrt über 46, 77 oder 111 Kilometer. Wie auf einer Perlenschnur aufgezogen, machte sich der Tross an Rennradfahrern auf den Weg zur Tecklenburger Straße und von dort über Hölkers Kreuzung in Richtung Nordwalde.

Als gegen 11 Uhr alle Anmeldungen registriert waren, wurde mit 420 Teilnehmern ein großes Interesse an der Traditionsfahrt festgestellt. „Die erneut gute Resonanz ist eine Bestätigung für die große Beliebtheit und hohe Attraktivität des Rennradsports in der Region“, hieß es vonseiten der Friedenauer.

Bei bedecktem Himmel und mäßigem Wind führten die gut ausgeschilderten Touren von Nordwalde nach Altenberge und von dort weiter in Richtung Baumberge. An drei Verpflegungsstationen konnten die Radsportler sich mit Rosinenbrot, Pumpernickel, Bananen und Getränken für den jeweils nächsten Streckenabschnitt stärken. Aufgrund der guten äußeren Bedingungen waren viele Sportler auf die 111-km-Strecke gegangen und mussten auf dieser Distanz mit 840 Höhenmetern erneut feststellen, dass die Topografie des Münsterlandes alles andere als flach ist. Dank des umsichtigen Fahrens und verkehrsgerechten Verhaltens aller Teilnehmer kam es zu keinen Unfällen oder schwerwiegenden Stürzen. Und auch die Pannen, zumeist waren dies die bekannten „Plattfüße“, hielten sich in Grenzen.

Am Ende der Strecke empfingen die Breitensportler des RSV die Rennradler mit selbst gebackenem Kuchen, Bratwürstchen und einem kühlen alkoholfreien Bier. So konnte sich jeder nach Wunsch stärken und den leeren Akku aufladen. Einen besonderen Dank richteten Ludger Mester und Udo Heinze am Ende der Veranstaltung an die Helferinnen und Helfer des RSV.