Am vergangenen Wochenende fand das erste von drei Wertungsturnieren der Victor Challenge beim PSV Gelsenkirchen Buer statt. Am Sonntag traten dort Alexander Chen vom Badminton-Verein No Limit Nottuln mit seinem Partner Moritz Gemünd vom Gladbecker FC im Jungendoppel in der Altersklasse U 17, Jonas Elpers mit Jan Nachlik , seinem Partner vom Gladbecker FC im Jungendoppel der AK U19, und Nina Elpers ebenfalls mit Jan Nachlik im gemischten Doppel der Altersklasse U19 an. Alle drei Paarungen erkämpften sich Podiumsplätze.

So durchliefen Alexander Chen und Moritz Gemünd eine spiel- und satzverlustfreie Vorrunde und entschieden auch das Halbfinale in drei spannenden Sätzen für sich. Im Finale trafen sie schließlich auf den älteren Bruder von Moritz, der mit seinem Partner schon einige Jahre sehr erfolgreich spielt. Gegen die Paarung hatten Alexander Chen und Moritz keine Chance und freuten sich über den zweiten Platz.

Jonas Elpers traf zusammen mit seinem Partner Jan Nachlik auf ein kleineres, aber sehr starkes Feld. Hier spielte jeder gegen jeden. Sie erarbeiteten sich den dritten Platz, der ein toller Erfolg für die beiden war.

Danach startete Jan Nachlik noch mit Nina Elpers im Mixed U19. Auch hier galt es sich in der ebenfalls sehr gut besetzen Sechsergruppe zu behaupten. Nach schwierigem ersten Spiel fand sich das Mixed immer besser ins Turnier ein und sicherte sich letzlich den dritten Platz.