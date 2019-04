Im Synchron-Springen turnen zwei Turner auf zwei Trampolinen zur gleichen Zeit die gleiche zehnteilige Übung. Dabei ist es besonders wichtig, dass sich einer der Turner dem anderen anpasst. Weil diese Disziplin so schwierig ist, dürfen die Aktiven mit einer niedrigen Pflichtübung starten.

Bei den Zehnjährigen und jünger turnten Luisa Arning und Amely Schippmann. Sie schoben sich in einem spannenden Finale vom fünften auf den vierten Platz vor. Die anderen drei Paare starteten bei den Ältesten. Gabriele Esplör und Linda Hellrung turnten im Finale auf Rang fünf. Auf dem Siegertreppchen standen nach einem insgesamt gut geturnten Wettkampf Jacqueline Esplör und Larissa Walla. Sie turnten die schwierigste Übung an diesem Tag und erreichten Platz drei. Mit sehr guter Haltung und Synchronität wurden die Konkurrenten aus dem eigenen Verein, Nele und Nadine Mayer, mit Platz zwei belohnt. Insgesamt waren am diesem sonnigen Tag 46 teilnehmende Paare in der Dreifachhalle in Lengerich gemeldet.

Am 11. Mai stehen nun die Gau-Einzelmeisterschaft in Münster auf dem Programm.