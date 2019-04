Joshua Huppertz ist bereit. Bereit für seinen dritten Sieg in Folge. Der Elitefahrer des Teams Lotto Kern-Haus, 24 Jahre alt, von Beruf Polizeibeamter in Ausbildung, will am Sonntag, wenn um 12.30 Uhr das Feld der Elitefahrer beim 18. „ Rund um Steinfurt “ auf die Strecke geht, seinen Titelhattrick perfekt machen.

„Das ist schon ein kleiner Klassiker, immer gut besetzt mit starker Konkurrenz aus den Niederlanden und Belgien. Mit einem Sieg kann man hier ein Ausrufezeichen setzen“, lobt der gebürtige Aachener das Rennen. Und sein Teammanager Florian Monreal ergänzt: „Rund um Steinfurt hat einen hohen Stellenwert und passt immer gut in den Rennkalender unserer Mannschaft. Wir fahren gerne hier, und in den letzten vier Jahren haben wir ja auch immer gewonnen.“

112 Kilometer müssen die Pedaleure am Sonntag hinter sich bringen, zwölf Mal dabei den Hollicher Berg erklimmen, den Huppertz „einen Hügel“ nennt. „Der ist schon mitentscheidend, aber auch der Wind. Die gesamte Strecke ist ja sehr offen“, hat der zweimalige Sieger seine Erfahrungen bereits gemacht.

Seit Anfang März fährt der 24-Jährige wieder Rennen und hat dabei in Frankreich einen ersten größeren Erfolg erzielt. Fünfter wurde der Aachener bei der Tour de Normandie, eine sieben Tage dauernde Rundfahrt. Bei der Tour of Rhodos haben er und seine Mannschaft sich vorher warm gefahren, dann kamen die ersten Erfolge.

Doch Huppertz ist nicht der Einzige vom Team Lotto, der in Stemmert an den Start geht. Insgesamt sind sie zu sechst, und „alle haben Chancen zu gewinnen. Wir befinden uns alle in guter Form“, scheinen die Lotto-Männer heiß auf den Sieg zu sein.

Außer Huppertz ist auch Daniel Westmattelmann, der Sieger von 2016 und Westfalenmeister von 2017, mit von der Partie. Er trägt jetzt die Farben des RSV Münster und dürfte ebenfalls zu beachten sein.

Die Gilde der heimischen Radsportler kann sich am Sonntag in beiden Rennen ihre Meriten verdienen. Marius Eckert, Zweiter der C-Klasse in 2018, Michael Eilting, Thomas Nyhues und Matthias Bäumer tragen bei den Elitefahrern das Trikot des Rolinck-Teams. Thomas Kemper ( Elite ) und Svenja Betz fahren für den RSV, wobei Betz, die ansonsten in der Damen-Bundesliga an den Start geht, das Amateur-Rennen „nur zum Training“ nutzt, wie RSV-Chef Ludger Mester weiß.

Michael Eckert, Felix Wigger, Michael Fricke, Jan Oshadnik, Michael Tenhumberg und Lukas Kersting starten bei den Amateuren, die seit Anfang 2019 einer neuen Einteilung unterliegen. Die Klassen der Amateure A, B und C sind abgeschafft worden zugunsten einer nationalen Rangliste. Die ersten 500 Fahrer dieser Rangliste gehören zu den Elite-Amateuren, alle anderen sind nur noch Amateure. Je nach Schwere eines Rennens bekommen Sieger und Platzierte Punkte, die in die Rangliste einfließen. „Rund um Steinfurt zum Beispiel hat eine andere Wertigkeit als unser Abendrennen“, sagt Mester.