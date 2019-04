Der Abstiegskampf in der Kreisliga A tobt mit hoher Intensität und mit der Beteiligung nahezu der halben Klasse. Zwei Teams, die am vergangenen Wochenende erfolgreich die Muskeln spielen ließen, stehen sich heute gegenüber: Preußen Borghorst und Matellia Metelen.

16 von 18 möglichen Zählern fuhr der SCP nach der Winterpause ein. Mit dem Sprung auf Platz zehn ist für Trainer Florian Gerke die Metamorphose vom Kellerkind zum Mittelfeldteam aber noch lange nicht abgeschlossen: „Wir brauchen noch mehr Punkte. Ein Sieg gegen Metelen würde uns ein ganzes Stück weiterbringen.“

Angetan ist Gerke von seinem Abwehrmann Dennis Brake. Der hatte zuletzt mehrfach mit Verletzungen zu kämpfen, kann seit Jahresbeginn aber wieder voll mitziehen. „Dennis ist im Defensivbereich eine Säule für uns“, lobt Gerke.

Bei den Gästen haben sich mit Christopher Viefhues, Daniel Ernsting und Bernd Weßeling drei Akteure endgültig aus dem Lazarett verabschiedet. Wie wertvoll das Trio ist, war beim jüngsten 6:1-Heimsieg gegen Emsdetten 05 zu erkennen. „Die drei sind richtige Unterschied­spieler. Je mehr Leute ich von dieser Kategorie auf dem Platz habe, umso besser“, erklärt Spielertrainer Bertino Nacar.

In den acht Partien im neuen Jahr hat die Matellia genauso viele Punkte gesammelt wie in den 15 vor der Winterpause. „Das zeigt ganz deutlich, dass wir wieder stärker geworden sind. Und daher können wir mit viel Selbstbewusstsein auftreten. Ich möchte den Borghorstern nichts Böses, trotzdem wollen wir die wieder in den Tabellenkeller mitreinreißen“, plant Nacar, das Feld der Abstiegskandidaten breit zu lassen.