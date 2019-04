Der SV Wilmsberg hat im Titelrennen der Bezirksliga an Boden verloren. Im Kreisderby bei Emsdetten 05 mussten sich die Piggen mit einem 2:2 (2:2) begnügen. „Mehr war heute nicht drin“, sprach Spielertrainer Christof Brüggemann im Anschluss von einem gerechten Unentschieden.

Seine Mannschaft hätte sich auch nicht zu beklagen brauchen, wenn sie mit einem Rückstand in die Pause gegangen wäre. Die Emsdettener starteten furios und bekamen bereits in der zweiten Minute einen Strafstoß zugesprochen, nachdem SVW-Keeper Lukas Schröder David Zovko gefoult haben sollte. Ugur Birdir trat an, scheiterte aber am stark reagierenden Schröder.

Die Wilmsberger wackelten aber weiter, was Brüggemann auf die Ausfälle, die Angeschlagenen und die Spieler auf positionsfremden Positionen zurückführte. Daher spiegelte das 1:0 von Zovko (11.) zunächst die Kräfteverhältnisse auf dem Platz gut wider. Weil 05-Keeper Robert Mikulic auf der anderen Seite einen ganz­ ­dicken Bock schoss und Alex­ander Hesener mit einem überflüssigen Ballverlust zum 1:1 einlud (27.), war wieder alles offen.

Das allerdings auch nur acht Minuten lang, denn dann ließ sich Nils Schemann das Spielgerät von Fabio da Costa abnehmen, der in dem in der Mitte lauernden Zovko einen dankbaren Abnehmer für seinen Pass fand – 2:1. Aber die Gäste hatten auch noch ein Ass im Ärmel, und das spielten sie kurz vor der Pause aus: Ecke Alexander Wehrmann, Kopfball Cedric Eisfeldt, Kopfball Hesener – 2:2 (43.).

Die zweite Halbzeit war dann nicht mehr so unterhaltsam. Wohl auch, weil die Wilmsberger nach einer Systemumstellung von 3-5-2 auf 4-4-2 stabiler standen. Zwar kamen die Hausherren noch zwei, drei Mal gefährlich vor das Tor – unter anderem köpfte Ladislav Velican den Ball an die Latte (65.) –, doch letztlich hatte die SVW-Deckung alles im Griff. Weil die Wilmsberger jedoch nach vorne keine echte Linie in ihr Spiel kriegten, fielen keine weiteren Treffer mehr.

„Das 2:2 geht schon in Ordnung. Nun gut, Donnerstag geht es für uns wieder weiter“, blickte Brüggemann nach dem Abpfiff schon auf das bevorstehende Heimspiel gegen den TuS Recke.

SV Wilmsberg: Schröder – Schemann, Dobbe, Hermeling – Groll (46. Bredeck), M. Thoms, Maia Rego, Ochse (46. Fischer), Wehrmann – Eisfeldt (85. Brüggemann), Hesener.

Tore: 1:0 Zovko (11.), 1:1 Hesener (27.), 2:1 Zovko (35.), 2:2 Hesener (43.).

Bes. Vorkommnis: Schröder (Wilmsberg) hält Foulelfmeter von Birdir (2.).