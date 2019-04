Die Fechter des TB Burgsteinfurt haben ihren Heimvorteil beim Bagno-Cup genutzt und gewannen zahlreiche Medaillen.

Am vergangenen Wochenende fand der traditionelle Bagno-Cup in Burgsteinfurt statt. Als Qualifikationsturnier für die Deutschen Meisterschaften der B-Jugend ist dieses eines der wichtigsten Turniere für diese Altersklasse im der laufenden Saison.

Schon früh morgens um 8.30 Uhr starteten die B-Jugendlichen der U 13 und U 14 mit ihren Gefechten.

In der männlichen U-13-Konkurrenz belegte Nils Hüsing den fünften Platz. In der Konkurrenz der weiblichen U 14 landete Alexia Hoffmann auf dem ersten Rang, und David Groll belegte in der Altersklasse der männlichen U 14 den vierten Platz. Mit diesen Leistungen konnten sich David und Alexia für die Deutschen Meisterschaften im Florett-Fechten qualifizieren und fahren somit Ende Mai nach Moers, um ihren Verein dort zu vertreten.

Anschließend starteten die Schülerwettbewerbe. Dort sicherte sich in der Altersklasse U 11 der Burgsteinfurter Daniel Petri die Goldmedaille, gefolgt von Louis Overesch auf Rang zwei. Kilian Perrefort belegte den vierten Platz. Steffen Hoge sicherte sich Bronze in der Altersklasse U 12, und bei den Jüngsten (U 10) ging die Goldmedaille an Aleksander Hoge und Silber gab es für Noel Zimmermann. Lisa Bernardz landete bei den Schülerinnen Altersklasse U 12 ebenfalls auf dem obersten Podestplatz.