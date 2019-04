Am Wochenende war der letzte Spieltag der Regionalliga Nord der Deutschen Billard-Union. Die Mannschaft des TV Borghorst empfing dazu die weit angereisten Teams aus Pinneberg (am Samstag) und Itzehoe (am Sonntag).

Durch eine starke Leistung der TVBler am Samstag wurde gegen die erste Mannschaft des 1. PBV Pinneberg ein 5:3-Sieg erzielt. Eine starke Leistung zeigte dabei Mannschaftsführer Tomasz Jablonski mit einer hohen 59er Serie im 14/1.

Am Sonntag war der PBC „The Gamblers“ aus Itzehoe im Vereinsheim des TV Borghorst in der ehemaligen Nikomedesschule zu Gast. Die Borghorster mussten allerdings auf einen Stammspieler, Michau Jablonski, verzichten und gaben Moritz Venker aus der zweiten Mannschaft die Chance, Regionalligaluft zu schnuppern und sich dort zu beweisen. Die Itzehoer spielten jedoch konzentriert und gewannen letztlich mit 5:3.

Hinter Osnabrück belegt der TV Borghorst nun einen sehr guten zweiten Tabellenplatz in seiner ersten Regionalligasaison.

René Schaerf konnte sowohl am Samstag als auch am Sonntag alle vier Einzelbegegnungen für sich entscheiden und ist mit einer überragenden Einzelstatistik in der Liga auf dem geteilten ersten Platz zusammen mit Sascha Tege aus Osnabrück (82 Prozent gewonnene Partien).