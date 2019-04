Die Anzeichen verdichten sich, dass der TB Burgsteinfurt auch in der nächsten Saison in der Tischtennis-Oberliga antritt. Eigentlich sollten die Stemmerter als Drittletzter der Oberliga Anfang Mai in eigener Halle die Relegationsrunde gegen die Vizemeister der drei NRW-Liga-Staffeln austragen, aber dazu scheint es nicht zu kommen. Der TTC Post Hiltrop und Borussia Düsseldorf II verzichten auf eine Teilnahme. Bliebe nur noch der TTC Blau-Weiß Brühl-Vochem übrig. Doch die Rheinländer könnten als Zweiter der Staffel 3 direkt in die Oberliga klettern, da die TTG Niederkassel als Meister wohl nicht aufsteigen möchte. „Das ist noch nicht bestätigt, wird in Expertenkreisen aber so schon besprochen. Wenn Brühl-Vochem dann hoch ginge, wäre die Relegationsrunde hinfällig und wir weiter in der Oberliga“, erklärt Burgsteinfurts Sascha Beuing. Da aber noch Teams aus den höheren Ligen aufgrund von freiwilligen Rückzügen in die Oberliga West eingruppiert werden können, ist noch nichts in Stein gemeißelt. Oder wie es Beuing formuliert: „Bei uns beim Tischtennis ist es manchmal komplizierter als beim Rechtsanwalt.“ -mab-