Jens Kormann , seines Zeichens Koordinator für Talentsichtung und Talentförderung im Fußballkreis Steinfurt, bleibt über die Saison hinaus Trainer der U 19 von Vorwärts Wettringen. Der Burgsteinfurter bleibt trotz des beinahe schon feststehenden des Abstiegs aus der Landesliga und eines Angebotes aus der A-Jugend-Westfalenliga. „Nach nur einem Jahr in Wettringen wollte ich mich nicht direkt wieder verabschieden. Das ist nicht meine Art“, erklärt Kormann. „Wir wussten ja, dass die Saison schwer wird. Wir spielen ja fast immer mit sieben bis neun Jungs aus dem jüngeren Jahrgang. In der Truppe steckt viel Qualität, ich habe mit ihr in der nächsten Saison einiges vor. Zudem macht es mir Spaß, in Wettringen zu arbeiten.“ -mab-