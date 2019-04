Beim 16. Schüler- und Jugendturnier in Hörstel konnte sich der Nachwuchs der Nordwalder Badmintonabteilung mit vielen Aktiven in die Siegerlisten eintragen. Mit 14 Sportlern stellten die Nordwalder die größte Mannschaft. Zwei erste Plätze, ein zweiter und ein dritter waren die Ausbeute.

Im Detail liest sich das wie folgt: Marlene Klipsch (Mädcheneinzel U 11) musste bei der U 13 starten und belegte dort souverän Platz drei, Magdalene Krabbe den vierten und Carla Loch wurde Fünfte. Im Einzel der U 15 beherrschte der SC Nordwalde die Szene bis zum Finale. Dort standen sich Hannah Eesmann und Antonia Mühlenkamp gegenüber. Hannah gewann und damit war der erste Podestplatz sicher. Paula Loch konnte bei ihrem ersten Turnier das Nordwalder Tripple nicht ganz vollenden und verlor das kleine Finale knapp.

Im Jungeneinzel U 13 stand aber noch ein heißer Kandidat der Nordwalder im Turnier, Max Hols . Max trainiert seit Weihnachten in der Abteilung und entwickelt sich zu einem Talent. Im ersten Spiel agierte er noch nervös und gewann erst in der Verlängerung. Im zweiten Satz, neu eingestellt vom Coach, spielte er seinen Gegenüber einstellig an die Wand. In den weiteren Spielen des Turniers wurden alle Sätze unter elf gewonnen. Am Ende stand ein glücklicher Max Hols oben auf dem ersten Platz und das zurecht. Valery Pustovoy belegte den vierten Platz, Christian Brockötter wurde Fünfter. Im Jungeneinzel U15 belegte Niklas Kamm Rang fünf.