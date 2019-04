Jede Menge persönliche Bestleistungen beim TB Burgsteinfurt

Mit guten Platzierungen durch starke Leistungen kehrten die Athleten des TB Burgsteinfurt vom Bahnlauf-Meeting der LG Rheine-Elte zurück. Hier werden in erster Linie 800m-Läufe absolviert. Es gab einige Podestplatzierungen und eine Vielzahl neuer persönlicher Bestleistungen.

In der Altersklasse W 8 wurde Marlene Buck (Jg. 2011) Vierte und verbesserte dabei ihre Bestleistung um fast eine Minute auf 3:42,80 Minuten. Julia Deiters (Jg. 2010) erreichte das Ziel in 3:05,49 Min, was den zweiten Platz bedeutete. Emma Lütke-Lefert (Jg. 2009) schaffte 3:01,74 Min. und wurde damit Fünfte. Pia Schlattmann (Jg. 2004) stellte sich stärkerer Konkurrenz, indem sie bei der U 18 startete. Gegen die teilweise zwei Jahre älteren Konkurrentinnen lief sie 2:21,68 Min. (Rang drei).

Bei den Neunjährigen kämpfte sich Carlos Fehlker über die zwei Stadionrunden. Auch für ihn war es der erste 800m-Wettkampf, den er in ansprechenden 3:12,56 Min. als Zweiter beendete. Marvin Barkowsky (Jg. 2005) startete über 300m. In dieser harten Disziplin blieb er in 49,90 unter 50 Sekunden und gewann damit seine Altersklasse.

In der M 13 startete Torben Schlattmann wieder über 800m. In einem stark be-setzten Feld steigerte er seine persönliche Bestleistung um zwölf Sekunden auf 2:42,98 Min. und wurde Zweiter. Eine ganz starke Leistung bot Tobias Middendorf (Jg. 1997) in der Männerklasse. Auf dieser von ihm selten gelaufenen Distanz verbesserte er seine Bestleistung um über zehn Sekunden auf 2:02,40 Min und belegte damit Platz drei.

Zwei Mal ging Nils Horstmeier (Jg. 2005) an den Start. Am Freitag glänzte er beim Förderwettkampf der DJK Ibbenbüren mit neuer persönlicher Bestleistung im Hochsprung mit 1,45m. An 1,50m scheiterte er knapp. Am Samstag trat Horstmeier beim Springer- und Werfertag in Werl an. In einem durch chaotische Bedingungen stark beeinträchtigten Speerwurf-Wettkampf, der sich über insgesamt dreieinhalb Stunden hinzog, behielt er die Konzentration und siegte in seiner Altersklasse mit 32,31m. Jeweils Zweiter wurde er mit der Kugel und dem Diskus.