Eine kleine Sensation gelang den B-Jugend-Handballerinnen des TB Burgsteinfurt am Sonntag beim ersten Qualifikationsturnier zur Oberliga in Wettringen: Von allen fünf Teilnehmern hatten die Burgsteinfurterinnen den schlechtesten Quotienten, der sich aus den Erfolgen und Ergebnissen der vergangenen Jahre berechnet. Alles andere als der letzte Platz wäre also bereits ein Teilerfolg gewesen.

Am Ende landeten die Außenseiter aber auf dem zweiten Platz, mit dem sie nur knapp die direkte Qualifikation für die Oberligasaison 2019/2020 verpassten – sich aber immerhin das Recht sicherten, das nächste Turnier in eigener Halle und mit schwächeren Gegnern aus den anderen Bezirken ausrichten zu dürfen. Das Turnier beginnt am kommenden Sonntag (26. Mai) um 10 Uhr in der Willibrordhalle. Als Gegner reisen Handball Bad Salzuflen, die JSG Hesselteich/Loxten, die SG Menden Sauerland Wölfe sowie ein noch nicht feststehendes Team aus dem Ruhrgebiet an. Die beiden Erstplatzierten sind dann für die Oberliga-Saison 2019/2020 qualifiziert.