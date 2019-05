Germania Horstmar steigt freiwillig in die Kreisliga A ab

Jetzt ist es amtlich: Der TuS Germania Horstmar verzichtet auf seinen Startplatz in der Fußball-Bezirksliga 2019/20 und wird stattdessen in der A-Liga antreten. Diese Entscheidung teilte die Abteilungsleitung um Matthias Wernsmann (Fußballobmann) und Benedikt Sunke (Geschäftsführer) jetzt Staffelleiter Gerhard Rühlow mit.

Das hat zur Konsequenz, dass die Germanen, die sportlich den Klassenerhalt geschafft hätten, in der laufenden Saison als erster Absteiger eingestuft werden. Demnach reicht nun Rang 14 – eigentlich ein Abstiegsplatz – zum Verbleib in der Bezirksliga . Um den streiten sich am bevorstehenden letzten Spieltag Arminia Ibbenbüren (32 Punkte, Heimspiel gegen Emsdetten 05) und die SG Telgte (33 Punkte, Heimspiel gegen den SV Wilmsberg).

Aufgrund der Eingruppierung der Horstmarer in die Kreisliga A Steinfurt steigen dort drei statt zwei Teams in die B-Liga ab. Neben Schlusslicht Grün-Weiß Rheine dürfen sich auch die Reserve von Emsdetten 05 und Matellia Metelen keine Hoffnungen auf eine weitere Spielzeit im Kreisoberhaus mehr machen.

„Es tut uns sehr leid, dass die Metelener jetzt absteigen müssen, aber wir mussten diese Entscheidung zum Wohl unseres Vereins treffen“, bittet Wernsmann um Verständnis. „Angesichts von 14 Abgängen sehen wir uns nicht in der Lage, eine wettbewerbsfähige Mannschaft für die kommende Saison in der Bezirksliga zu stellen“, fügte die Fachschaft Fußball des TuS Germania Horstmar in einer schriftlichen Stellungnahme an.

„Für uns ist das sehr ärgerlich. Gerade, weil das jetzt alles so kurz vor Saisonschluss passiert“, positioniert sich Günter Mensink. Für den Fußball-Abteilungsleiter des FC Matellia Metelen hat der Horstmarer-Rückzug einen sportlich ganz bitteren Beigeschmack.

Die Matellia wird sehr wahrscheinlich in der kommenden Saison in die B-Liga-Staffel 2 eingruppiert. Die besteht aktuell nur aus 15 Mannschaften, wird aber analog zur Staffel 1 auf 16 Teams vergrößert. Das bedeutet, dass das Relegationsspiel der beiden B-Liga-Vorletzten um den Klassenerhalt in dieser Saison entfällt.