Die U-11-Auswahl des Fußballkreises Steinfurt nahm jetzt zum ersten Mal am Sichtungsturnier im Kreis Recklinghausen teil. Dank guter Leistungen schaffte es das Team bis in die Endrunde und belegte den dritten Platz.

In der Vorrunde verbuchte das von Dennis Hater betreute Team vier Punkte für sich. Dem 0:0 gegen Recklinghausen folgte ein 3:0 gegen Herne. Lüdinghausen und Ahaus/Coesfeld (Hochmoor) wurden mit 3:0 und 4:0 besiegt. In der Endrunde unterlagen die Steinfurter Hagen (0:2) und Münster mit (1:4).

„Alles in allem war das eine sehr gute und geschlossene Mannschaftsleistung“, resümierte Hater, der stolz auf seine Mannschaft war. Für die 16 Kicker aus dem Kreis Steinfurt war es das vorletzte Sichtungsturnier. Mit dem Wettbewerb in Mecklenbeck am 16. Juni (Sonntag) haben die verbliebenen Akteure noch einmal die Chance, vorzuspielen, ehe der endgültige Kader für den Stützpunkt in Hauenhorst Ende Juni bekannt gegeben wird.

Zum Kader gehörten: Niklas Probst, Moritz Klein-Reesink (beide SV Burgsteinfurt), Luca Enkrodt (SpVgg Langenhorst/Welbergen), Till Overesch, Friedel Schäfer (beide SuS Neuenkirchen), Matti Felber, Teo Middrup, Hannes Ipe, Justus Schäfer (alle Vorwärts Wettringen), Enno Rottkamp, Eliel Lusolo, Malte Farelmann, Louis Bilgin und Felix Meemann (alle FC Eintracht Rheine).