Der Steinfurter Altstadt-Abendlauf wird am 22. Juni zum 33. Mal gestartet, und die Organisatoren vom TB Burgsteinfurt arbeiten mit Hochdruck an der Durchführung der traditionellen Veranstaltung. Pokale und Urkunden müssen bestellt, Streckenposten organisiert und das Wettkampfbüro besetzt werden. Trotz des Termins an einem Brückentagswochen­ende nach Fronleichnam hoffen die Veranstalter auf rege Teilnahme der sportlichen Bevölkerung.

Ob es die Schülerläufe über einen oder zwei Kilometer ab 15 Uhr sind, Gino´s Bambinilauf (16 Uhr) für die Kindergartenkinder, der Jedermannlauf (5000 m, Start um 17 Uhr) oder der Hauptlauf über zehn Kilometer (18 Uhr) - für jeden, Athlet oder Zuschauer, ist etwas dabei.

Erwartet werden die Vorjahressieger, die sich immer einen packenden Kampf um die Plätze liefern, aber auch Schulklassen, die sich mit Altersgenossen oder mit ihren Lehrern messen wollen sowie die aktuelle Laufanfängergruppe von Marathon Steinfurt. Sicherlich geht auch wieder ein großes Team von Beschäftigten und Betreuern der Caritaswerkstätten Langenhorst an den Start. Und natürlich sind ebenfalls wieder Flüchtlinge zur Teilnahme eingeladen.

Das Highlight ist in der Regel Gino`s Bambinilauf, der in diesem Jahr zum 29. Mal durchgeführt wird: zahlreiche Kindergartenkinder werden - zum Teil von Mama, Papa oder Großeltern an der Hand, auf den Schultern oder gar im Buggy begleitet – nach 500 Metern im Ziel auf dem historischen Markt in Burgsteinfurt ankommen und sich den begehrten Eisgutschein sichern. Für die Sieger gibt es Pokale, die größte vorangemeldete Gruppe der Schülerläufe und des Bambinilaufes werden geehrt.

Für das Rahmenprogramm sorgen die Cheerleader, die Hip Hop- und die Bauchtanzgruppe des TB Burgsteinfurt sowie die gewohnt fachkundige Moderation durch Andreas Hilder.

Neu in diesem Jahr ist die kostenlos mögliche Wertung des 10 Kilometer-Laufes im Rahmen der Laufserie Nord-Münsterland. Acht Lauf­events aus der Umgebung sind beteiligt, in die Wertung kommt man bereits mit vier Teilnahmen an diesen DLV-vermessenen Strecken. Landrat Dr. Klaus Effing hat die Schirmherrschaft für diese neue Laufserie übernommen und hofft wie die Organisatoren auf den zusätzlichen Anreiz für die Sportler.

► Weitere Infos/ Anmeldung unter: www.tb-burgsteinfurt.de/saa/