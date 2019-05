Burgsteinfurt -

In atemberaubender Manier haben sich die Fußballerinnen des FC Galaxy Steinfurt die Meisterschaft in der Kreisliga gesichert. In 22 Spielen blieb die Mannschaft ungeschlagen und kassierte lediglich sieben Gegentore. Ihre Dominanz stellten die „Galaktischen“ am Sonntag mit einem 7:0-Sieg gegen den SC Altenrheine einmal mehr unter Beweis. Danach ging die große Sause los.