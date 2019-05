Ihren Höhenflug aus dem Erstrundenturnier um die Qualifikation für die Handball-Oberliga konnten die B-Jugendlichen des TB Burgsteinfurt beim Heimturnier nicht fortsetzen: Mit dem vorletzten Platz schieden sie aus der Qualifikation aus und treten damit in der kommenden Saison in der Bezirksliga an.

Es war allerdings auch kein leichtes Teilnehmerfeld, das am Sonntagmorgen in der Willibrordhalle auflief: Im Handball-Leistungszentrum Ahlen etwa werden junge Handballer aus der weiteren Umgebung auf höhere sportliche Aufgaben vorbereitet – entsprechend deutlich dominierte das Team das gesamte Turnier und landete am Ende verdient mit vier Siegen aus vier Spielen – unter anderem 13:9 gegen den TB – an der Tabellenspitze. Den zweiten Oberligaplatz sicherte sich die JSG Hesselteich/Loxten, die sich unter anderem 17:10 gegen die Burgsteinfurter Gastgeber durchsetzte.

Auch gegen die am Ende drittplatzierte Mannschaft von Handball Bad Salzuflen gab es für die TB-Mädchen eine 8:12-Niederlage, lediglich gegen die SG Menden Sauerland Wölfe konnten die TBlerinnen mit einem knappen 10:9-Erfolg Punkte einfahren.

Anders als beim Turnier in Wettringen leisteten sich die Burgsteinfurterinnen diesmal zu viele leichte Fehler, die von den Gegnern meist direkt bestraft wurden. Auch das Fehlen von Pia Schlattmann, der einzigen Linkshänderin im Rückraum, ließ sich nicht kompensieren.

Für den TB waren im Einsatz: Janine von Rudczicki (12), Anna Bercks (7), Sina Scherer (5), Viktoria Hergenreider (3), Antonia Beutler (3), Alexandra Justus (3), Fabiana Marquez-Carvalho (1), Bente Schnabel (1), Frieda Bercks (2).