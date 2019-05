In Laggenbeck trat das Landesligateam des SC Arminia Ochtrup zur zweiten Runde der westfälischen Turnliga an. Tjorven Lüdtke, Daniela Müller , Ann-Kathrin Parusel, Lena Schildkamp, Pia Holtmann, Carmen Bätker, Julia Dankbar, Alina Hils, Lea-Marie Hils und Yuli-Marie Tapken hatten beim Saisonauftritt in Kamen schon den zweiten Platz belegt und wollten dieses Ergebnis nun untermauern.

Das Startgerät war der Sprung, an dem die Turnerinnen mit 37,85 Punkten das zweitbeste Mannschaftsergebnis erzielten. Besonders Müller überzeugte mit der dritthöchsten Tageswertung, ergänzt durch solide Präsentationen von Lea-Marie Hils (12,75 Punkte) und Carmen Bätker und Julia Dankbar (beide 12,15).

Beflügelt ging es weiter an den Stufenbarren, an dem Hils ein neues Flugelement präsentierte. Belohnt wurde dies mit 12,65 Punkten und der zweithöchsten Einzelwertung. Müller, Bätker und Tapken holten ebenfalls gute Wertungen, sodass die Mannschaft auch hier das zweitbeste Mannschaftsergebnis verbuchte.

Am Schwebebalken gelang eine Wiederholung der bisherigen Auftritte nur bedingt. Während Schildkamp eine sichere Übung präsentierte (11,70), mussten Holtmann, Müller und Hils einige Unsicherheiten in Kauf nehmen. Zudem haderten die Arminen mit dem strengen Kampfgericht. Besser lief es am Boden. Alle vier zeigten anspruchsvolle und technisch saubere Übungen, die mit 36,35 Punkten im Mannschaftsergebnis honoriert wurden.

In der Endabrechnung ging der Tagessieg an die KTV Dortmund. Ochtrup platzierte sich mit 0,55 Punkten Rückstand hinter dem TV Ibbenbüren II an dritter Stelle. Nach zwei von drei Wettkämpfen liegen die Töpferstädterinnen mit 13 Wettkampfpunkten auf Rang zwei. Während Dortmund die Tabelle mit 16 Punkten anführt, wird es auf den Rängen drei bis sechs beim Ligafinale spannend, da diese eng beieinanderliegen. Für die Mannschaft des SCA heißt es dort, ihre starken Leistungen noch einmal abzurufen, um sich einen der begehrten Relegationsplätze zum Aufstieg in die Verbandsliga zu sichern.